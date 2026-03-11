Red Bulls unterliegen zum Playoff-Auftakt gegen Pustertal in Overtime

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich zum Start der Viertelfinalserie in der win2day ICE Hockey League gegen den HC Falkensteiner Pustertal zuhause mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Red Bulls hatten das bessere Startdrittel und führten nach einem Tor von Devante Stephens verdient mit 1:0. Dann wurden die Gäste besser, in der Partie nun auf Augenhöhe und mit hartem Körperspiel legten die Pustertaler mit zwei Toren vor, Troy Bourke schaffte aber wieder den Ausgleich. Nach dem torlosen dritten Abschnitt fixierten die Gäste schließlich in der Overtime den ersten Viertelfinal-Sieg. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Donnerstag in Bruneck statt (19:15 Uhr, ORF Sport+, Sporteurope).

Spielverlauf

Noch wenig Schüsse aufs Tor, aber schon eine gute Härte in den Zweikämpfen, so begann das Spiel in Salzburg. Die Red Bulls erarbeiteten sich mehr Spielanteile, die Torannäherungen wurden besser. Dann wurde Devante Stephens optimal in den Slot geschickt und der Verteidiger netzte direkt vorm Gäste-Goalie Edward Pasquale trocken ein (7.). Kaum wieder komplett nach einem ersten Unterzahlspiel, übernahmen die Salzburger wieder die Initiative und schnürten die Gäste geraume Zeit in ihrer Zone ein. Mit guten Schussversuchen, aber es war eng vor dem Tor. In den letzten fünf Minuten spielten dann die Pustertaler nach vorn und prüften bei zwei, drei guten Gelegenheiten ernsthaft Salzburgs Rückhalt Atte Tolvanen. Nach 20 Minuten mit hartem Körperspiel stand es 1:0, die Salzburger Führung ging in Ordnung.

Früh im zweiten Abschnitt (22.) war die Scheibe im Salzburger Tor, was aber wegen Abseits (per Videobeweis) nicht zählte. Damit zündeten die Red Bulls den Turbo und sorgten vorm Gästetor für Stress, mehrmals kreuzte die Scheibe durch den Torraum. Aber Pustertal war jetzt auch voll da und damit ging es hin und her mit guten Szenen auf beiden Seiten. Der nächste Treffer der Gäste von Greg Di Tomaso aus Halbdistanz zählte dann wirklich, die Scheibe passte genau ins Kreuzeck (29.). Das Momentum wechselte hin und her, die Partie war jetzt komplett ausgeglichen. Dann legten die Gäste vor, im Powerplay traf Henry Bowlby zum 2:1 (37.). Die Antwort kam postwendend, Troy Bourke zog in den Slot und von dort unhaltbar ab (38.). Nach 40 hart umkämpften Minuten stand es 2:2.

Im Schlussabschnitt ging es genau so weiter. Beide Teams kreierten abwechselnd gefährliche Szenen vorm Tor. Connor Corcoran probierte es im Powerplay mit einem Hammer von der blauen Linie (51.), Nash Nienhuis aus spitzem Winkel (51). Danach wurde ein Solo von Tommy Purdeller durch Salzburgs Abwehr von Atte Tolvanen gestoppt (52.). Dann nahm der Druck der Gäste zu, die Red Bulls hatten Mühe, die Scheibe aus dem Drittel zu bekommen. Bei einem späten Powerplay war Salzburg nochmal am Drücker, konnte aber nicht verwerten und so ging es in die Verlängerung. In der verteidigten die Red Bulls zwei Unterzahlspiele nacheinander mit Bravour, konnten dann aber gegen den 2 auf 1-Konter nichts machen. Tommy Purdeller traf aus vollem Lauf und fixierte damit Sieg der Pustertaler (66.).

Statement Manny Viveiros „Im 5 gegen 5 war das Spiel gut. Aber es ist ganz einfach, wir haben zu viele Strafen genommen. Gegen so eine gute Mannschaft darfst du keine sechs Strafen nehmen. Wir hatten zwar ein gutes Penaltykilling, aber sind damit aus dem Rhythmus gekommen. Das werden wir ändern im nächsten Spiel in Bruneck.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 1. Spiel

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

Tore:

1:0 | 06:56 | Devante Stephens

1:1 | 28:11 | Greg Di Tomaso

1:2 | 36:38 | Henry Bowlby | PP

2:2 | 37:49 | Travis St. Denis

2:3 | 65:50 | Tommy Purdeller

Zuschauer: 2.712

Playoff-Viertelfinale | Red Bulls vs. HC Falkensteiner Pustertal | 0:1

1 | Di, 10.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

2 | Do, 12.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:15 Uhr | ORF Sport+

3 | Sa, 14.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

4 | Di, 17.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

5* | Do, 19.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

6* | Sa, 21.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

7* | Mi, 25.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich ändern