Red Bulls unterliegen zum CHL-Auftakt in SkellefteÃ¥ – Team will am Sonntag in Mannheim erste CHL-Punkte holen

Skellefteå. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verlor das erste Spiel der CHL Regular Season auswärts gegen Skellefteå AIK mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Die Red Bulls spielten dabei phasenweise gut mit, konnten den Sieg des schwedischen Vizemeisters insgesamt aber nicht gefährden.

Nach einer kurzen Aufwärmphase nahmen die Schweden das Spiel zunächst in die Hand und zwangen die Red Bulls mit viel Druck lange Zeit in die Defensivzone. Salzburgs Torhüter David Kickert hielt auch in Unterzahl erste richtig gefährliche Schüsse der Hausherren, konnte das 0:1 nach langem Solo durch die Abwehr von Rickard Hugg (11.) dann aber nicht verhindern. Ab der 13. Minute spielten die Salzburger auch offensiv mit und verzeichneten erste Top-Chancen; Benjamin Nissner und Mario Huber im Powerplay (17.) und Paul Huber nach Solo in Unterzahl (18.). Skellefteås Goalie David Rautio hielt den Vorsprung der Schweden nach 20 Minuten aber fest.

Im zweiten Abschnitt hatten sich die Red Bulls gesammelt und spielten mit gutem Körperspiel auf Augenhöhe. Dennoch erhöhten die Hausherren nach einem Rebound-Treffer von Oskar Vuollet die Führung (24.). Der schwedische Vizemeister wurde danach wieder druckvoller, Salzburg kam trotz guter Einzelaktionen nach vorn vor dem Tor nur selten zur Geltung. Skellefteås Martins Dzierkals netzte dann in Unterzahl nach 2-auf-1-Konter ein (37.) und stellte auf die 3:0-Pausenführung der Gastgeber nach 40 Minuten.

Wieder starteten die Red Bulls impulsiv ins Drittel, waren beim Abschluss wie Troy Bourke aus kurzer Distanz (42.) aber nicht zwingend genug. David Kickert zeichnete sich in weiterer Folge v.a. auch in Unterzahl mit vielen Saves aus, während die Red Bulls nach vorn weiter alles probierten und auch gelegentliche Chancen kreierten. David Rautio war im Tor aber nicht zu überwinden und den Schlusspunkt setzten schließlich die Schweden mit dem vierten Tor (56.), Pär Lindholm traf im Powerplay und fixierte damit den 4:0-Endstand aus Sicht der Schweden.

Salzburgs Stürmer Florian Baltram „Die Schweden sind eisläuferisch sehr stark und haben ihre Chancen genutzt. Wir leider nicht. Es war ein hartes Spiel, in dem sie uns nicht viel gegeben haben. Wir hätten es ihnen viel schwerer machen müssen.“

Champions Hockey League

Skellefteå AIK – EC Red Bull Salzburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 10:59 | Rickard Hugg

2:0 | 23:24 | Oskar Vuollet

3:0 | 36:13 | Martins Dzierkals | SH

4:0 | 55:21 | Pär Lindholm | PP

Zuschauer: 3.285

Red Bulls wollen in Mannheim erste CHL-Punkte holen

Der EC Red Bull Salzburg gastiert morgen, Sonntag, in der CHL Regular Season bei den Adler Mannheim (16:30 Uhr, ORF Sport+). Nach der gestrigen Niederlage in Skellefteå wollen die Red Bulls wieder zu ihrem gewohnten Spiel finden und in der Königsklasse erstmals anschreiben.

Der Auftakt in die CHL-Saison 2023/24 beim schwedischen Vizemeister Skellefteå AIK gestaltete sich äußerst schwierig für die Red Bulls. Gegen eine der besten europäischen Mannschaften, Salzburgs Head Coach Oliver David sprach von einem Weltklasse-Hockeyteam, konnten die Red Bulls nur wenig Druck ausüben und unterlagen schließlich mit 0:4. Dennoch gab es viele gute Aktionen, die auch zu einem oder mehreren Toren hätten führen können. Diese Momente wollen die Salzburger nun ins zweite Spiel der CHL in Mannheim mitnehmen und sich deutlich steigern.

Adler Mannheim mit drei Punkten in die CHL gestartet

Mannheim hatte mit einem 4:2-Heimsieg gegen den HCB Südtirol Alperia am Donnerstag den besseren Einstand in die Saison. Der achtmalige deutsche Meister war schon mit 0:2 im Rückstand, glich aber bis zur zweiten Pause auf 2:2 aus und fixierte danach (mit einem Empty-Netter am Schluss) den Sieg.

Die Adler verlassen sich neben 17 heimischen Spielern auf 10 Imports (6 Kanadier, 2 Finnen und 2 Amerikaner) und verfügen über das gesamte Team gerechnet über die Erfahrung von u.a. 954 NHL- und 800 KHL-Spielen. Zum Vergleich: Die Red Bulls bieten neben 16 Österreichern 6 Kanadier, einen Finnen und 2 junge deutsche Akademiespieler auf und bringen in Summe 190 NHL- und 454 KHL-Spiele ‚auf die Waage‘.

Head Coach Oliver David „Es ist schwierig, gleich mit zwei Auswärtsspielen in die CHL zu starten. Mannheim hat es uns beim Vergleich in der Pre-Season schwergemacht. Wir haben jetzt aber viele Informationen zum Team, die uns helfen können. Wichtig ist, dass wir das gestrige Spiel erstmal weglegen und uns voll auf Mannheim konzentrieren.“

