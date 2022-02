Red Bulls unterliegen in Ungarn nach Top-Spiel mit 2:3

Székesfehérvár. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der bet-at-home ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 in einer hochklassigen...

Székesfehérvár. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der bet-at-home ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 in einer hochklassigen Partie mit 2:3 geschlagen geben.

Im vollen Stadion von Székesfehérvár lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Red Bulls nach Toren von Thomas Raffl und Benjamin Nissner zweimal in Führung gingen, dann aber zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit einem Unterzahltor knapp das Nachsehen hatten.

Ohne die Rekonvaleszenten Mario Huber, Ali Wukovits, Lucas Thaler, Vincent LoVerde, Florian Baltram und Lukas Schreier gingen die Red Bulls in Székesfehérvár in die Begegnung, die sich zu einem echten Spitzenspiel entwickelte. Nach starkem Beginn der Hauherren brachte Thomas Raffl besser werdende Red Bulls nach kurzem Alleingang in Führung (16.). Die Ungarn antworten in der 19. Minute mit einem Powerplay-Tor von Timothy Campbell. Im zweiten Durchgang ging das ausgeglichene Spiel mit hohem Tempo und wechselnden Chancen auf beiden Seiten weiter. Benjamin Nissner (22.) sorgte zunächst für die neuerliche Salzburger Führung, Braeden Shaw glich im Powerplay wieder aus (25.). Weitere Top-Chancen auf beiden Seiten wurden von den starken Torhütern Rasmus Tirronen und Salzburgs JP Lamoureux vereitelt. Im Schlussdrittel wurde mit offenem Visier gespielt, Zweikämpfe dominierten jetzt das hochspannende Geschehen mit weiterhin wechselndem Momentum. Ein Powerplay der Hausherren in der 57. Minute sollte das Spiel entscheiden, Anze Kuralt fälschte einen Distanzschuss unhaltbar ab (58.). In der turbulenten Schlussphase hielt JP Lamoureux noch einen Penalty von Andrew Sarauer (60.), aber dann reichte die Zeit nicht mehr zum Ausgleich und die Red Bulls unterlagen erstmals in dieser Saison gegen Hydro Fehérvár AV19 in einer hochklassigen Begegnung mit 2:3.

bet-at-home ICE Hockey League

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 15:37 | Thomas Raffl

1:1 | 18:30 | Timothy Campbell

1:2 | 21:08 | Benjamin Nissner

2:2 | 24:55 | Braeden Shaw | PP

3:2 | 57:30 | Anze Kuralt | PP