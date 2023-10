Red Bulls unterliegen in Belfast in der VerlÃ¤ngerung

Artikel anhören Belfast. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg verlor in der Regular Season der Champions Hockey League das Auswärtsspiel gegen die...

Belfast. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg verlor in der Regular Season der Champions Hockey League das Auswärtsspiel gegen die Belfast Giants mit 0:1 nach Verlängerung.

In einem insgesamt ausgeglichenen und von vielen Strafen gekennzeichneten Spiel hatten die Red Bulls ihre Möglichkeiten, mussten aber vier Sekunden vor Ende der Overtime den Gegentreffer einstecken und nehmen damit nur einen Punkt aus Belfast mit.

Spielverlauf

Thomas Raffl kam bereits in der 1. Minute zu einem Backhander vor Belfasts Goalie Tyler Beskorowany. Die Red Bulls bemühten sich sofort, das Spiel zu führen, kamen mit viel Scheibenbesitz aber nur selten zu echten Torchancen. Wie Benjamin Nissner im Powerplay frei aus dem rechten Bullykreis (12.). Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen war anfangs wenig beschäftigt, bekam dann mehr zu tun. In der 8. Minute war er bei einem guten verdeckten Schuss zur Stelle, hatte auch beim Backhander von Miles Gendron kein Problem (15.). Dann wurde es ruppiger, Handgreiflichkeiten und nachfolgend Strafen bestimmten die Schlussphase, in der die Salzburger Abwehr im Brennpunkt stand. Mit ausgeglichenem Schussverhältnis, aber ohne Tore ging es in die erste Pause.

Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang zunächst ausgeglichen. Es ging hin und her und das Tempo wurde höher, aber dennoch regierte der Kampf. Viele Zweikämpfe, fahrige Aktionen auf beiden Seiten, wenig Torschüsse. Atte Tolvanen hielt dicht, ließ sich bei zwei gefährlichen Aktionen direkt vor ihm (23., 29.) nicht überraschen. Und das Spiel wurde giftiger, die Handgemenge nahmen zu. Bei gleicher Mannschaftsstärke waren die Red Bulls dann aber am Drücker. Troy Bourke verzog aus kurzer Distanz (38.) und Florian Baltram mit Ryan Murphy hatten beim Breakaway 2 auf 0 die bis dahin beste Chance auf die Führung (39.). Aber auch nach 40 umkämpften Minuten ging es torlos in die Kabinen.

Zu Beginn des Schlussdrittels überstanden die Red Bulls neuerlich ein einminütiges 3:5-Unterzahlspiel. Danach ging es wieder auf und ab, jetzt wurde bei jeder Gelegenheit geschossen. Chay Genoway hatte in der 47. Minute aus dem halbhohen Slot die erste gute Salzburger Möglichkeit, danach Mario Huber im Powerplay aus dem rechten Bullykreis (49.). Auch am Ende hatten die Red Bulls neuerlich Möglichkeiten im Powerplay, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Mit dem 0:0 ging es schließlich in die Verlängerung, in der beide Teams beim 3 vs. 3 Chancen hatten. Vier Sekunden vor dem Ende beendeten die Hausherren einen 2-auf-1-Angriff mit dem entscheidenden Tor und sicherten sich damit den zweiten Punkt.

Verteidiger Paul Stapelfeldt „Das schmerzt natürlich, so kurz vor dem Ende den möglichen extra Punkt zu verlieren. Wir waren das ganze Spiel über nicht konsequent genug und haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben. Es waren Kleinigkeiten, die letztlich in Summe die Niederlage mitbestimmt haben.“

Champions Hockey League

Belfast Giants – EC Red Bull Salzburg 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) OT



Tor:

1:0 | 64:56 | Daniel Tedesco

Zuschauer: 5.057

Champions Hockey League | Regular Season

Fr, 01.09.23 | Skellefteå AIK – EC Red Bull Salzburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

So, 03.09.23 | Adler Mannheim – EC Red Bull Salzburg 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Do, 07.09.23 | EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Sa, 09.09.23 | EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

Di, 10.10.23 | Belfast Giants – EC Red Bull Salzburg 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) OT

Di, 17.10.23 | EC Red Bull Salzburg – Lahti Pelicans | 20:20 Uhr

