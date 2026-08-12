Red Bulls unterliegen im ersten Vorbereitungsspiel

Budweis. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg unterliegt im ersten Vorbereitungsspiel der Saison 2026/27 dem tschechischen Erstligisten HC Motor České Budějovice mit 1:5.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Maximilian Wurzer die Red Bulls im zweiten Abschnitt in Führung, ehe Renārs Krastenbergs die Partie mit einem Doppelpack drehte. Im Schlussdrittel setzte sich Budějovice durch Róbert Lantoši in Überzahl, Jakub Pour und Ondrej Vala mit drei weiteren Treffern ab.

Spielverlauf

Die Red Bulls – ohne Nick Poisson, Luca Kogler, Nikita Bloch, Mathias Böhm, Thomas Raffl, Nash Nienhuis und Jacob Schnabl – mussten bereits früh eine vierminütige Unterzahl überstehen. Das Penalty Killing rund um Torhüter David Kickert hielt stand, wenig später prüften die Salzburger in ihrer ersten Überzahl erstmals Milan Kloucek. Gegen Mitte des Drittels fanden die Red Bulls immer besser ins Spiel und erhöhten phasenweise den Druck, Budějovice hielt jedoch dagegen. In der Schlussphase wurde Kickert nach schnellem Passspiel und Abschlüssen aus dem Slot mehrfach gefordert (16.), das erste Drittel blieb torlos.

Nach der Pause hatten zunächst Benjamin Nissner und Peter Schneider die Führung am Schläger (21.), ehe Maximilian Wurzer das Zuspiel von Oliver Galipeau zum 0:1 verwertete (25.). Budějovice antwortete über das schnelle Umschaltspiel, Renārs Krastenbergs setzte sich nach einem Turnover außen durch und bezwang Kickert im Eins-gegen-eins zum 1:1 (29.). Die Hausherren erhöhten anschließend den Druck und erneut war es Krastenbergs, der nach einem schnellen Konter auf 2:1 stellte (34.). Danach wurde die Partie zunehmend körperbetonter, Salzburg blieb aber bis zur zweiten Pause im Spiel.

Dennis Robertsson eröffnete den Schlussabschnitt mit einer guten Möglichkeit (41.), die nächsten Treffer erzielten jedoch die Hausherren. Róbert Lantoši nutzte eine Überzahl zum 3:1 (43.), nur 53 Sekunden später erhöhte Jakub Pour nach Zuspiel von Matyas Cicha auf 4:1 (44.). Die Red Bulls mussten weitere Unterzahlsituationen überstehen und konnten sich mehrfach auf David Kickert verlassen, ehe Ondrej Vala nach Zuspiel von Jakub Pour von der blauen Linie zum 5:1 traf (55.). Kurz darauf entschärfte Kickert noch einen Breakaway von Marek Zachar (56.), auch eine weitere Unterzahl in den letzten beiden Spielminuten blieb ohne Gegentreffer.

Statement Head Coach Alan Letang „Für das erste Spiel waren viele positive Dinge dabei. Wir wussten, dass nach dem Sommer noch etwas Rost vorhanden sein würde, haben aber schnell in unser Spiel gefunden und waren vor allem in den ersten beiden Dritteln voll in der Partie. Wir haben uns gute Möglichkeiten erarbeitet, viele Schüsse geblockt und unser Penalty Killing hat sehr gut funktioniert. Vieles von dem, woran wir im Training gearbeitet haben, war bereits zu erkennen. Natürlich gibt es noch Details, an denen wir arbeiten müssen, vor allem im Umschaltspiel und im Spiel mit der Scheibe. Aber genau dafür sind diese Vorbereitungsspiele da. Jetzt wollen wir unser Spiel Schritt für Schritt weiterentwickeln und uns von Partie zu Partie steigern.“

Vorbereitungsspiel | Budweis, Tschechien

HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Tore:

0:1 | 24:15 | Maximilian Wurzer

1:1 | 28:04 | Renārs Krastenbergs

2:1 | 33:01 | Renārs Krastenbergs

3:1 | 42:30 | Róbert Lantoši | PP

4:1 | 43:23 | Jakub Pour

5:1 | 54:39 | Ondrej Vala

Die nächsten Spiele der Red Bulls

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