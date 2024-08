Red Bulls unterliegen Davos zum Start in den Lehner Cup

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich in seinem ersten Spiel beim Lehner Cup 2024 dem HC Davos geschlagen geben....

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich in seinem ersten Spiel beim Lehner Cup 2024 dem HC Davos geschlagen geben.

Beim 1:2 (0:1|0:1|1:0) traf Chris DeSousa für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm. München trifft am Sonntag um 16:00 Uhr im schweizerischen Sursee auf den EV Zug.

Spielverlauf

Beide Teams spielten im ersten Abschnitt mit offenem Visier. Davos erwischte den besseren Start und ging durch Enzo Corvi früh in Führung, der Simon Wolf bei seinem Debüt im Münchner Tor keine Chance ließ (4.). Kurz darauf konnte sich der Youngster gegen Matěj Stránský auszeichnen und verhinderte damit einen höheren Rückstand. Im Anschluss fanden die Red Bulls immer besser in die Partie. Mit viel Spielfreude ging es in Richtung HCD-Torhüter Luca Hollenstein, der im ersten Abschnitt zahlreiche gute Möglichkeiten entschärfte – unter anderem von Tobias Rieder und DeSousa. So endete ein chancenreiches erstes Drittel mit einer knappen Davoser Führung.

München war zu Beginn des Mittelabschnitts gut im Spiel, geriet dann aber in doppelte Unterzahl. Adam Tambellini nutzte die große Chance und erhöhte per Direktschuss auf 2:0 (25.). Die Red Bulls ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Söderholms Mannschaft wollte die schnelle Antwort und erarbeitete sich einige Möglichkeiten, die Hollenstein allesamt vereitelte. Somit ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die zweite Drittelpause.

Die Red Bulls machten im Schlussabschnitt druckvoll weiter und arbeiteten am Anschlusstreffer. In der 50. Minute wurde der viermalige deutsche Meister im Powerplay für seinen Aufwand belohnt: Jonathon Blum setzte DeSousa in Szene, der auf 1:2 verkürzte. München wollte mehr und drängte auf den Ausgleich, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Tore:

1:0 | 03:37 | Enzo Corvi

2:0 | 24:07 | Adam Tambellini

2:1 | 49:45 | Chris DeSousa