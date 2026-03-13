Red Bulls unterliegen auch in Bruneck

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich auch im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HC Falkensteiner Pustertal mit 1:2 geschlagen geben.

In Bruneck gingen die Red Bulls in einem ausgeglichenen ersten Abschnitt durch Travis St. Denis in Führung. Die Hausherren glichen aber noch vor der Pause aus und übernahmen im zweiten Durchgang früh die Führung. Die Red Bulls dominierten danach die Partie weitgehend, bissen sich aber an der Pustertaler Defensive mit einem starken Torhüter Edward Pasquale trotz etlicher Möglichkeiten die Zähne aus und liegen nun in der Best-of-Seven-Serie 0:2 zurück. Das dritte Viertelfinalspiel steigt am Samstag wieder in Salzburg (19:15 Uhr, Sporteurope).

Spielverlauf

Schrecksekunde gleich zu Beginn; Henry Bowlby kam vor Atte Tolvanen an die Scheibe, aber am Finnen nicht vorbei (1.). Nach zwei, drei weiteren guten Aktionen der Hausherren – Henry Bowlby traf aus der Distanz auch die Stange (2.) – erhöhten die Red Bulls den Druck merklich und machten bald das Spiel, unterbrochen von Pustertaler Kontern. Benjamin Nissner hatte die Möglichkeit nach einem 2 auf 1 (7.). Travis St. Denis schoss die Red Bulls dann zur Führung und traf dabei aus unglaublich spitzem Winkel über den am Boden liegenden Pustertaler Torhüter Edward Pasquale (12.). Die Red Bulls waren danach weiter am Drücker, aber ausgerechnet bei eigenem Powerplay verwertete Henry Bowlby einen Konter in Unterzahl aus vollem Lauf zum Ausgleich (14.). Damit bekam Bruneck wieder Auftrieb und spielte bis zur Pause wieder gefährlich nach vorn. Nach 20 insgesamt ausgeglichenen Minuten stand es 1:1.

Im zweiten Durchgang übernahm Pustertal schnell die Führung. Nach einer Serie von Schüssen ging der Schlagschuss von Daniel Glira an Freund und Feind vorbei ins Netz (23.). Danach rissen die Red Bulls das Spiel förmlich an sich und schnürten die Hausherren in ihrer Defensivzone ein. Aber Pasquale war schwer zu überwinden. Oft lag die Scheibe nach Rebounds vor dem Tor, konnten aber irgendwie von Pustertals Hintermannschaft entschärft werden. Troy Bourke und Michael Raffl verpassten die beste Chance vorm Tor, als die Scheibe plötzlich frei vor ihnen lag (34.). Die Salzburger probierten alles, spielten aber wie gegen eine Wand, die sie bis zur zweiten Pause trotz vieler Schüsse und auch mit einem Powerplay nicht durchbrechen konnten.

Zu Beginn des Schlussdrittels vereitelte Tolvanen zwei Top-Chancen der Hausherren. Sofort danach zeigten die Red Bulls wieder den Zug zum Tor. Aber jetzt machten auch die Pustertaler mehr für die Offensive, sodass es zunächst mit offenem Visier hin und her ging. Mit zunehmender Spieldauer verlagerten die Red Bulls die Partie wieder in die Angriffszone, Pustertal wartete auf Konter. Bei einem weiteren Salzburger Powerplay (ab 52.) brannte es mehrfach vor dem Pustertaler Kasten, aber rein ging die Scheibe nicht. Auch in den Schlussminuten mit sechs Feldspielern fehlte den Red Bulls, die unablässlich aufs Tor drückten, das Schussglück. Die Pustertaler Verteidigung war heute einfach nicht mehr zu bezwingen und Salzburg liegt nach der neuerlich knappen Niederlage nun mit zwei Spielen im Hintertreffen.

Statement Manny Viveiros „Wir haben gut gespielt. Mit vielen Schüssen und viel Zeit in der Offensivzone. Wir haben lediglich ein zweites Tor verpasst. Der Pustertaler Defensive gebührt große Anerkennung, aber wie wir gespielt haben, damit bin ich zufrieden. Wir müssen den Puck nur noch reinkriegen, das hat heute gefehlt.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | 2. Spiel

HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Tore:

0:1 | 11:02 | Travis St. Denis

1:1 | 13:43 | Henry Bowlby | SH

2:1 | 22:55 | Daniel Glira

Zuschauer: 3.104

Playoff-Viertelfinale | Red Bulls vs. HC Falkensteiner Pustertal | 0:2

1 | Di, 10.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) OT

2 | Do, 12.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

3 | Sa, 14.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

4 | Di, 17.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

5* | Do, 19.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

6* | Sa, 21.03.26 | HC Falkensteiner Pustertal – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr

7* | Mi, 25.03.26 | EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal | 19:15 Uhr

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich ändern