Red Bulls und Dominique Heinrich gehen zukÃ¼nftig getrennte Wege

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg plant für die neue Saison ohne den langjährigen Verteidiger Dominique Heinrich.

Für den 32-Jährigen geht die Zeit in Salzburg damit nach etwas mehr als 15 Jahren und sechs Meisterschaftserfolgen in der win2day ICE Hockey League zu Ende.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro: „Dominique hatte während seiner Zeit mit den Red Bulls großen Anteil an den Erfolgen des Clubs. Dafür gebührt ihm großer Dank und Respekt. Nach eingehender sportlicher Analyse der letzten Jahre sind wir allerdings zum Entschluss gekommen, uns auf dieser Position verändern zu wollen. Wir wünschen Dominique und seiner Familie privat und beruflich auf jeden Fall alles Gute für die weitere Zukunft.“

Heinrich kam in der Saison 2007/08 mit 17 Jahren nach Salzburg und bestritt schon in der Folgesaison seine erste Spielzeit mit den Profis der Red Bulls, wo er später vom Stürmer zum Verteidiger umgelernt wurde. 2010 holte er mit den Red Bulls seinen ersten Meistertitel in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga, bis einschließlich letzte Saison sollten weitere fünf Liga-Titel folgen. Mit insgesamt 796 Ligaspielen in Salzburg (126 Tore, 287 Assists), unterbrochen nur von 22 Spielen in der SHL mit Örebro HK (2016/17), ist der gebürtige Wiener im Moment auch Salzburgs Rekordspieler. Dazu kamen viele erfolgreiche Auftritte mit den Red Bulls in der Champions Hockey League wie etwa beim Erreichen des Halbfinals in der Saison 2018/19.

Zurzeit befindet sich Heinrich mit dem österreichischen Nationalteam in Tampere, Finnland, wo Österreich am Samstag in die Weltmeisterschaft startet.

Die Red Bulls bedanken sich bei Dominique Heinrich für seinen jahrelangen Einsatz und seine gezeigten Leistungen und wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute und viel Erfolg.

Der aktuelle Kader der Red Bulls der Saison 2023/24

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Tyler Lewington (CAN)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Devin Steffler (AUT/USA)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Florian Baltram (AUT)

Tim Harnisch (AUT)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

