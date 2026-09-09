Red Bulls treten in der CHL schwere Schwedenreise an: Rögle BK und die Växjö Lakers auf dem Spielplan

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzt die Regular Season der Champions Hockey League am Wochenende mit zwei Spielen in Schweden fort.

Am Freitag gastiert Salzburg in Ängelholm bei Rögle BK (19:00 Uhr), Sonntag folgt das Spiel in Växjö (15:00 Uhr).

Zwei von sechs Regular Season-Spielen in der CHL sind gespielt. Aus den Heim-Begegnungen mit Köln und Liberec konnten die Red Bulls mit dem Sieg gegen die Tschechen drei Punkte verbuchen. Damit liegen sie im Gesamtklassement im Moment auf dem 13. Platz, die ersten 16 Teams qualifizieren sich für die Playoffs.

Ausgangslage

Die ersten beiden Spiele in der Königsklasse haben gleich gezeigt, dass man im Vergleich mit den besten Teams Europas in jeder Sekunde hellwach sein und sein bestes Spiel aufs Eis bringen muss. Haben die Red Bulls gegen die Kölner Haie (2:5) noch viel Lehrgeld für Tore in Unterzahl und aus Turnovers gezahlt, überzeugten sie gegen Liberec (3:0) mit einer überragenden Defensivarbeit und nutzten auch die Torchancen in den richtigen Momenten.

Diese Art Eishockey wollen die Salzburger auch in Schweden zeigen und den Top-Teams der SHL mit kompakten Auftritten begegnen. Das wird es jedenfalls brauchen gegen Rögle BK, dem ersten Gegner am Freitag in Ängelholm. Die Mannschaft des norwegischen Head Coaches Dan Tangnes schaffte es letzte Saison ins SHL-Finale und musste sich erst dort dem späteren Champion Skellefteå AIK geschlagen geben.

In der CHL, in der Rögle BK 2022 triumphiert hat – lediglich schwedischer Meister sollte der Club bis dato noch nicht werden –, hatten die Schweden heuer einen holprigen Start. Zum Auftakt unterlagen sie in Tschechien gegen Pilsen (0:4) und Pardubice (0:1). Nun bestreitet Rögle BK das erste Heimspiel in der CHL und braucht dringend Punkte, will man in der K.O.-Phase dabei sein. Die Red Bulls stellen sich auf bissige Schweden und ihr typisches offensiv geprägtes Spiel ein. Im bisher einzigen Spiel in der Catena Arena in Ängelholm (CHL Achtelfinale 2022) unterlagen die Red Bulls gegen Rögle BK mit 1:5.

Statement Benjamin Nissner „In der letzten Partie gegen Liberec haben wir hinten wenig anbrennen lassen. Wir haben so gespielt, wie wir es wollten und das System durchgezogen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das in Schweden auch so aufs Eis bringen. Aber auch die Schweden sind hungrig auf einen Sieg, es wird wohl wieder eine Defensiv-Schlacht. Darauf müssen wir uns vorbereiten.“

Personalsituation

In Schweden nicht dabei sind die Rekonvaleszenten Florian Baltram (Unterkörper), der nach einer Operation mehrere Wochen ausfällt, sowie Wyatt Kalynuk (Oberkörper), der nächste Woche zum Start in die win2day ICE Hockey League wieder fit sein sollte. Fabian Baumann ist wieder gesund und zurück im Team.

Champions Hockey League

Rögle BK – EC Red Bull Salzburg

Fr, 11.09.2026 | Ängelholm, 19:00 Uhr

Sporteurope.tv

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Fr, 11.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

So, 13.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg | 15:00

Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20

Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

555 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht