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Red Bulls treffen weitere Personalentscheidungen und planen ohne drei Importspieler

7. Juli 20261 Mins read115
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Troy Bourke (EC RBS). - © GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg plant in der kommenden Saison ohne die Kanadier Tyler Lewington, Troy Bourke und Travis St. Denis.

Ihnen wurde kein neues Vertragsangebot unterbreitet. Ihr Landsmann Brandon Coe hat bereits vor Kurzem in der Slowakei unterschrieben.

Verteidiger Tyler Lewington und Stürmer Troy Bourke kamen 2022 nach Salzburg, haben großen Anteil an drei Meistertiteln mit den Red Bulls und waren Teil der Mannschaft, die mit vier Titeln in Folge Vereins- und Ligageschichte geschrieben hat. Lewington hat seine Qualitäten hauptsächlich als defensiv-orientierter Verteidiger ausgespielt und ist dabei in 223 Spielen für die Red Bulls bedingungslos für seine Teamkollegen eingestanden.

Bourke hat fast den kompletten Grunddurchgang seiner ersten Saison mit den Red Bulls aufgrund einer schweren Verletzung verpasst, konnte aber noch in den Playoffs wieder eingreifen und hat fortan seine Torjäger-Qualitäten in 181 Spielen mit 59 Toren und 88 Assists gezeigt.

Stürmer Travis St. Denis kam vor einem Jahr aus Straubing zu den Red Bulls und konnte in 51 Spielen 21 Tore und 24 Assists verbuchen. Stürmer Brandon Coe kam während der letzten Saison nach Salzburg und brachte es in 40 Spielen auf 11 Tore und 15 Assists.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei allen vier Spielern für die gezeigten Leistungen und wünscht ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor
David Kickert (AUT)
Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung
Olivier Galipeau (CAN)
Lukas Hörl (AUT)
Wyatt Kalynuk (CAN)
Jayden Lee (CAN)
Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)
Dennis Robertson (CAN/IRL)

Sturm
Luca Auer (AUT)
Florian Baltram (AUT)
Mathias Böhm (AUT)
Adam Brooks (CAN)
Peter Hochkofler (AUT)
Mario Huber (AUT)
Benjamin Nissner (AUT)
Michael Raffl (AUT)
Thomas Raffl (AUT)
Peter Schneider (AUT)
Ali Wukovits (AUT)

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