Red Bulls treffen im Playoff-Viertelfinale auf SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg spielt im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19.

Die Red Bulls hatten im Playoff-Pick als Tabellenzweiter die zweite Wahl und haben sich für die Ungarn entschieden. Auftakt ist am kommenden Sonntag in der Eisarena Salzburg um 16:30 Uhr (Livestream).

Direkt im Anschluss an den heutigen letzten Spieltag der Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League – Székesfehérvár hat sich im entscheidenden dritten Spiel gegen Wien mit 3:2 durchgesetzt – wurden beim Playoff-Pick die Viertelfinal-Paarungen festgelegt. Die Red Bulls haben sich auf die Ungarn festgelegt, gegen die sie im Grunddurchgang alle vier Spiele gewinnen konnten.

Zuvor entschied sich Grunddurchgangssieger KAC für den HC Pustertal. Der Tabellendritte HCB Südtirol Alperia hat den VSV ausgewählt. Und die Steinbach Black Wings Linz treffen im Viertelfinale auf die Moser Medical Graz99ers.



Head Coach Oliver David „Wie in den Jahren zuvor haben wir auch diesmal wieder gemeinsam mit den Spielern entschieden. Mit den guten Erfahrungen und sämtlichen Daten, die uns aus der Saison zur Verfügung stehen, haben wir uns für Székesfehérvár entschieden und erwarten sie am Sonntag in der Eisarena Salzburg.“

Mit der White Night ins Viertelfinale

Die Red Bulls freuen sich beim Auftakt in die Playoffs am 2. März in der Salzburger Eisarena auch auf die Unterstützung der heimischen Fans, die traditionell aufgerufen sind, zum ersten Playoff-Spiel – der White Night – in Weiß gekleidet zum Spiel zu kommen und damit ihre Unterstützung der Red Bulls zum Ausdruck zu bringen.

Head to Head Saison 2024/25 | 4:0

29.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

22.11.24 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

08.01.25 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

21.02.25 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Ewige Bilanz Red Bulls vs. AVS

Seit 2007: 102 Spiele | 68 Siege RBS | 34 Siege AVS

Die letzten zehn Spiele: S S S S N N S S S S

Die letzten zehn Heimspiele: S S S S S S S N S S

Playoff Viertelfinale | Spieltermine der Red Bulls

1 | So, 02.03.25 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

2 | Di, 04.03.25 | 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg

3 | Fr, 07.03.25 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

4 | So, 09.03.25 | 17:30 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg

5* | Di, 11.03.25 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

6* | Fr, 14.03.25 | 19:15 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg

7* | So, 16.03.25 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

* Falls nötig | Beginnzeiten können sich noch ändern

