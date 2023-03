Red Bulls treffen im Playoff-Halbfinale auf den KAC

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg trifft im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League auf den EC-KAC. Das steht seit heute...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg trifft im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League auf den EC-KAC.

Das steht seit heute fest, da nun alle Viertelfinalbegegnungen beendet sind. Die Klagenfurter hatten sich letzten Freitag im Viertelfinale mit 4:1 Siegen gegen den VSV durchgesetzt, während sich die Red Bulls schon vor einer Woche mit vier Siegen in vier Spielen gegen Hydro Fehérvár AV19 fürs Halbfinale qualifizierten.

Mit Spannung haben die Red Bulls die weiteren Viertelfinal-Begegnungen verfolgt, nachdem sie als einziges Team glatt in vier Spielen den Halbfinaleinzug fixiert hatten. Nun ist es also gewiss: im Halbfinale wartet der KAC. Und das verspricht schon jetzt Hochspannung, im Grunddurchgang haben beide Teams im direkten Duell in vier Spielen jeweils zweimal gewonnen und sich dabei zweimal nach Overtime und einmal erst nach Penaltyschießen getrennt.

Im heutigen siebenten und letzten Viertelfinalspiel hat sich Bozen mit 3:2 nach Verlängerung gegen Linz durchgesetzt und komplettiert damit nach Salzburg, Klagenfurt und Wien als viertes Team das Playoff-Halbfinale. In dem spielt der bestplatzierte Verein gegen den niedrigst gereihten Verein nach dem Grunddurchgang, der zweitbeste spielt gegen den zweitschlechtesten Verein. Damit trifft Bozen (1.) auf Wien (6.) und die Red Bulls (2.) auf Klagenfurt (5.).

Auftakt ins erste Halbfinalspiel der Best-of-Seven-Serie ist am Freitag, 24. März, um 19:15 Uhr in der Salzburger Eisarena.

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane „Spiele zwischen Salzburg und Klagenfurt scheinen jedes Mal etwas sehr Spezielles zu sein. Es ist für Spieler und Zuschauer gleichermaßen spannend. Wir haben uns auch diese Saison wieder enge Spiele geliefert, gleich dreimal ist es dabei in die Verlängerung gegangen. Es war schon bis jetzt eine starke Serie und die wird jetzt sicher so fortgesetzt werden.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Halbfinale | Spiel 1

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC

Fr, 24.03.2023; Salzburger Eisarena, 19:15 Uhr

Playoff Halbfinale | Spieltermine | RBS vs. KAC

1 | Fr, 24.03.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:15

2 | So, 26.03.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 17:30

3 | Di, 28.03.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:15

4 | Fr, 31.03.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:15

5* | So, 02.04.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 16:30

6* | Di, 04.04.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:15

7* | Do, 06.04.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 19:15

* falls nötig

