Red Bulls treffen im CHL-Viertelfinale auf FÃ¤rjestad BK

Salzburg. (PM Red Bulls) Mit dem gestrigen 5:0-Heimsieg gegen die Lahti Pelicans hat der EC Red Bull Salzburg das Viertelfinale der Champions Hockey League erreicht und trifft dort auf Färjestad BK. Das Heimspiel findet am 3. Dezember statt (Eisarena Salzburg, 18:00 Uhr).

Es war ein Spiel, das Fans und Spieler geradezu gleichermaßen begeistert hat. Die Red Bulls dominierten den finnischen Vizemeister Lahti Pelicans im CHL Achtelfinal-Rückspiel, gewannen am Ende deutlich mit 5:0 und zogen damit erst zum zweiten Mal in der Club-Geschichte ins Viertelfinale der besten Liga Europas ein. Dort treffen die Salzburger auf das schwedische Top-Team Färjestad BK, das sich im Achtelfinale gegen Finnlands Tappara Tampere mit dem Gesamtscore von 6:5 (nach Overtime) durchgesetzt hat.

Größer könnte die Aufgabe nicht sein, geht es doch nun gegen den Sieger der Regular Season. Die Schweden haben die Vorrunde ohne Niederlage beendet und sich damit verdient an die Spitze des 24er Teilnehmerfeldes gesetzt. Die Red Bulls sind als Achte in die Playoffs gegangen.

Champions Hockey League | Playoff Viertelfinale

Di, 03.12.24 | 18:00 Uhr | EC Red Bull Salzburg – Färjestad BK

Di, 17.12.24 | 19:00 Uhr | Färjestad BK – EC Red Bull Salzburg

Aufgrund der CHL Viertelfinal-Teilnahme müssen die ICE Hockey League-Spiele der Red Bulls vom 4. Dezember in Villach und 18. Dezember in Asiago verschoben werden. Die neuen Spieltermine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Zehnfacher schwedischer Meister

Färjestad Karlstad wurde 1932 gegründet und trägt seine Heimspiele in der 2001 erbauten Löfbergs Arena (8.500 Zuschauer) aus. Färjestad ist die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte der schwedischen Topliga SHL (früher Elitserien) und hat seit dem Debüt der Liga im Jahr 1975 an jeder einzelnen Saison teilgenommen. Der Club ist zehnfacher schwedischer Meister, den letzten Titel holten die Schweden in der Saison 2021/22. Bei den sechs bisherigen Teilnahmen an der Champions Hockey League erreichte Färjestad zweimal das Achtelfinale und 2023/24 das Viertelfinale, wo man am späteren Finalisten Skellefteå AIK scheiterte.

CHL Playoff-Modus

Die ersten 16 Teams des 24er Teilnehmerfeldes bestreiten das Playoff-Achtelfinale. Es spielt 1. gegen 16., 2. gegen 15. usw. Daraus ergibt sich in weiterer Folge der Playoff-Baum bis zum Finale. Die Playoff-Begegnungen werden mit Hin- und Rückspiel entschieden, bei Punktegleichheit ist die Gesamtanzahl der Tore (Aggregate Score) entscheidend. Ist das Torverhältnis nach dem Rückspiel ausgeglichen, folgt eine 10-minütige Verlängerung mit je 3 Feldspielern und einem Torhüter. Bringt die Verlängerung keine Entscheidung, folgt ein Penaltyschießen mit je fünf Schützen pro Team. Danach alternierend bis zur Entscheidung, falls nötig. Lediglich das Finale wird in einem alles entscheidenden Spiel entschieden.

CHL | Regular Season

Fr, 06.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Skellefteå AIK 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

So, 08.09.24 | EC Red Bull Salzburg – SønderjyskE Vojens 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Fr, 13.09.24 | Unia Oświęcim – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) OT

So, 15.09.24 | ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Di, 8.10.24 | Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Di, 15.10.24 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

CHL | Playoff Achtelfinale

12.11.24 | Lahti Pelicans – EC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

20.11.24 | EC Red Bull Salzburg – Lahti Pelicans 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

