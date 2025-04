Red Bulls treffen erste Personalentscheidungen

Salzburg. (PM Red Bulls) Für Ryan Murphy geht nach zwei erfolgreichen Jahren die Zeit mit dem EC Red Bull Salzburg zu Ende.

Der 32-jährige Kanadier war mit seiner Routine und seinem Spielwitz ein wichtiger Eckpfeiler in der Verteidigung der Red Bulls.

Ausgestattet mit viel Erfahrung aus der NHL und KHL, kam Ryan Murphy 2023 nach Salzburg und ließ sofort seine Qualitäten erkennen. In der Defensive mit viel Übersicht, brachte er sich auch ungewöhnlich stark in die Offensive ein und glänzte sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter im Salzburger Angriffsspiel. In 112 Liga-Spielen inklusive Playoffs kam der 32-Jährige auf 18 Tore und 71 Vorlagen.

Auch in der CHL hatte Murphy mit 10 Scorer-Punkten in 15 Spielen großen Anteil an den internationalen Salzburger Erfolgen. Nach zwei Titeln in der win2day ICE Hockey League mit den Red Bulls will sich der Verteidiger und Vater eines Sohnes nun sportlich noch einmal neu orientieren.

Chay Genoway gibt nach drei erfolgreichen Jahren mit dem EC Red Bull Salzburg sein Karriereende bekannt. Der 38-jährige Verteidiger feierte mit den Salzburgern am Ende einer langen und erfolgreichen Laufbahn drei Titel in der win2day ICE Hockey League.

Ein schöneres Ende kann man sich nicht vorstellen. Chay Genoway holte mit den Red Bulls in drei Saisonen der win2day ICE Hockey League genauso viele Titel und krönte damit seine internationale Karriere, zu der auch der Gewinn der Champions Hockey League und der schwedischen Top-Liga SHL sowie eine Bronzemedaille mit Kanada bei den olympischen Spielen gehören.

Genoway war eine Fixgröße in der Salzburger Defensive und konnte auch das Angriffsspiel mit seinem Stick-Handling und dem Auge für den Mitspieler entscheidend anschieben. In 164 Liga-Spielen verzeichnete der Routinier 23 Tore und 63 Assists und bestritt dazu 23 CHL-Spiele mit den Red Bulls (2 T, 6 A). Als Assistant Captain brachte Genoway zusätzlich seine ganze Expertise aus einer langen internationalen Karriere ins Team der Red Bulls ein und wurde damit auch seiner Führungsrolle gerecht. In der letzten Saison wurde der 38-jährige Vater zweier Kinder zunehmend von Verletzungssorgen geplagt und hat nun beschlossen, die aktive Eishockeykarriere zu beenden.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei beiden Spielern für die gezeigten Leistungen und wünscht ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

