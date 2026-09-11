Red Bulls torlos bei Rögle BK

Ängelholm. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg unterlag im Auswärtsspiel der Champions Hockey League in Ängelholm gegen Rögle BK mit 0:5, musste sich aber erst im Schlussdrittel mit vier Gegentoren deutlich geschlagen geben.

Zwei Drittel lang zeigten die Red Bulls ein beherztes aggressives Spiel und ließen auch bei einigen guten eigenen Chancen gegen starke Schweden nur einen Gegentreffer zu. Zu Beginn des Schlussdrittels drückten die Salzburger noch mehr nach vorn – bis die Hausherren das 2:0 machten. Danach spielten die Schweden ihre ganze Klasse aus und sorgten noch für einen klaren Endstand. Am Sonntag folgt das nächste Auswärtsspiel gegen die Växjö Lakers (15:00 Uhr).

Spielverlauf

Die Red Bulls begannen fokussiert, die ersten gefährlichen Schüsse aufs Gehäuse von David Kickert kamen in der dritten Minute. Salzburg wurde erstmals mit guten Schüssen von Michael Raffl (5.) und Benjamin Nissner (6.) gefährlich. Dann wurde es intensiver, die Red Bulls hatten mehr offensive Anteile – Benjamin Nissner mit der besten Chance aus dem halbhohen Slot (9.) – aber die Schweden mit mehr guten Schüssen. Im ersten Powerplay schlug Rögle BK zu, Joel Kellmann traf ansatzlos aus dem Slot (15.). Danach drückten die Hausherren weiter, aber auch die Red Bulls hatten noch Möglichkeiten. David Kickert verhinderte vor der Pause Schlimmeres, als Albin Sundsvik allein vor ihm auftauchte (17.). 0:1 aus Salzburger Sicht nach 20 Minuten.

In den ersten Minuten des zweiten Abschnitts wurden die Red Bulls zur Defensivarbeit gezwungen. Danach öffneten sie die Partie, es ging auf und ab, mit vielen ungenauen Pässen in der neutralen Zone auf beiden Seiten, aber auch Möglichkeiten. Beim Rögle-Powerplay (ab 28.) brannte es vor Salzburgs Tor, Kickert hielt. Beim anschließenden ersten Salzburger Powerplay spielten die Red Bulls gut, aber ohne zwingende Möglichkeiten. Nick Poisson kam dann in Unterzahl zu einem kurzen Solo (35.), Peter Schneider prüfte Rögles Goalie Arvid Holm mit einem Hammerschuss aus dem Bullykreis (36.). Die Red Bulls hatten auch eine gute Schlussphase – u.a. Luca Auer mit einem Abschluss per Rückhand in Überzahl direkt vorm Tor (38.) –, lagen aber weiterhin mit 0:1 zurück.

Die Red Bulls blieben dran und kamen stark ins Schlussdrittel zurück. Beide Teams spielten jetzt auf Augenhöhe, es ging auf und ab. Aus einem Konter machten die Schweden das zweite Tor. Die Aktion war eigentlich schon geklärt, da traf Mark Friedman aus spitzem Winkel genau die Lücke (47.). Drei Minuten später fälschte Albin Sundsvik einen Pass genau vors Tor unhaltbar ab und stellte aufs 3:0 (50.). Damit sorgten die Hausherren in der starken Salzburger Phase plötzlich für klare Verhältnisse – und trafen weiter. Luboš Horký vollendete seinen Alleingang zum 4:0 (52.), Mark Friedman erhöhte aus einem Gemenge auf 5:0 (53.). Das war auch der Endstand, die Red Bulls mussten sich trotz eines über weite Strecken guten Spiels am Ende deutlich geschlagen geben.

Statement Thomas Raffl „Es war das erwartet harte Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. In den ersten zwei Dritteln haben wir unsere Arbeit gut gemacht, aber leider unsere Chancen vorn nicht genutzt. Im Schlussdrittel haben die Schweden dann nach der 2:0-Führung unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt.“

Champions Hockey League

Rögle BK – EC Red Bull Salzburg 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Tore:

1:0 | 14:19 | Joel Kellmann | PP

2:0 | 46:55 | Mark Friedman

3:0 | 49:08 | Albin Sundsvik

4:0 | 51:34 | Luboš Horký.

5:0 | 52:39 | Mark Friedman

Zuschauer: 5.112

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Fr, 11.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

So, 13.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg | 15:00

Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20

Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

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