Red Bulls stimmen Antrag auf Spielverlegung der DEG zu

München / Düsseldorf. (PM Red Bulls /DEG) Das für den 31. Oktober terminierte Penny DEL-Spiel zwischen der Düsseldorfer EG und Red Bull München wird verschoben.

Die Auswärtspartie der Münchner findet nun am 23. Februar 2022 um 19:30 Uhr statt. Der dreimalige deutsche Meister hat damit dem Antrag der Rheinländer auf Verlegung entsprochen. Grund für die Neuansetzung sind nach Angaben der DEG Anordnungen des Gesundheitsamtes Düsseldorf, wonach zu befürchten steht, dass der DEG am kommenden Sonntag keine spielfähige Mannschaft im Sinne der Spielordnung der Penny DEL zur Verfügung steht.

Nikolaus Mondt, Sportdirektor Düsseldorfer EG: „Ich bedanke mich bei der Liga und auch bei Red Bull München, dass sie unserem Antrag bzw. Wunsch nachgekommen sind. Wir hätten am Sonntag nur zehn Feldspieler zur Verfügung gehabt, darunter zwei Verteidiger.“

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Selbstverständlich haben wir keine Sekunde gezögert, dem Wunsch der DEG auf Spielverlegung zuzustimmen. Wir kennen die Situation und Probleme, in der sich Düsseldorf aktuell befindet, nur zu gut. Red Bull München wünscht allen Spielern, Trainern und Betreuern das Beste.“

Die neuen Termine der DEG in der Übersicht:

Nürnberg Ice Tigers vs. Düsseldorfer EG: Dienstag, 30.11., 19.30 Uhr

Iserlohn Roosters vs. Düsseldorfer EG: Dienstag, 7.12., 19.30 Uhr

Düsseldorfer EG vs. Straubing Tigers: Dienstag, 14.12., 19.30 Uhr

Düsseldorfer EG vs. EHC Red Bull München: Mittwoch, 23. 2., 19.30 Uhr