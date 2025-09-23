Red Bulls stellen sich im Angriff breiter auf

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat angesichts der kommenden Aufgaben und der aktuellen Personalsituation einen neuen jungen Stürmer verpflichtet.

Der 23-jährige Kanadier Brandon Coe kommt aus der AHL von den San Jose Barracudas und spielt bei den Red Bulls seine erste Saison in Europa.

Mit dem groß gewachsenen Stürmer Brandon Coe holen die Red Bulls einen Stürmer, der die durch viele verletzte Spieler nach wie vor eingeschränkte Salzburger Offensive verstärken soll. Coe wurde 2020 vom NHL-Club San Jose Sharks gedraftet und hat aus der OHL kommend, die Saison 2020/21 in der AHL für die San Jose Barracudas gespielt. Danach folgte noch eine weitere OHL-Saison mit den North Bay Battalion, ehe er ab 2022 drei Jahre in Folge für das Farmteam der San Jose Sharks auflief. Insgesamt kam er in der AHL bislang in 164 Spielen auf 21 Tore und 28 Assists. Beim letztjährigen renommierten Spengler Cup wurde Coe auch ins Team Canada einberufen und absolvierte in Davos drei Spiele.

Statement Manny Viveiros, Head Coach EC Red Bull Salzburg „Brandon ist ein junger talentierter Eishockeyspieler und dazu ein ausgezeichneter Skater, der seinen Körper gut einsetzen kann. Das ist genau das, was die Red Bulls ausmacht. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können.“

Statement Brandon Coe „Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in Europa beim Spengler Cup gespielt und das hat definitiv mein Interesse für europäisches Eishockey geweckt. Als ich jetzt begann, mich wieder dafür zu interessieren, sind mein Agent und ich schnell auf die Red Bulls gestoßen. Ich sehe mich als gelernten Power Forward und kann dabei meine Größe und mein Tempo gut zu meinem Vorteil einsetzen. Die Red Bulls sind ein starkes Team, das die Liga in den letzten Jahren dominiert hat und ich möchte Salzburg helfen, diesen Weg weiterzugehen und eine weitere erfolgreiche Saison erleben zu können.“

Ein Berührungspunkt mit den Red Bulls ist Connor Corcoran, gegen den Coe bereits in der AHL und OHL gespielt hat. Die beiden kennen sich auch von einigen gemeinsamen Skating-Einheiten im Sommer. Brandon Coe ist bereits in Salzburg eingetroffen und wird bei den Red Bulls mit der Nr. 44 spielen.

