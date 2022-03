Red Bulls stellen in der Viertelfinalserie mit Znojmo auf 3:0

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann auch das dritte Spiel im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Tesla Orli...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann auch das dritte Spiel im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Tesla Orli Znojmo mit 5:3 und führt damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0.

Knapp 2.000 begeisterte Zuschauer sahen in der Salzburger Eisarena eine hochspannende Begegnung, in der die Gäste zweimal eine Führung der Red Bulls ausglichen, bevor die Hausherren mit einem fulminanten Schlussspurt noch deutlich gewannen und sich auch von Provokationen der Gäste nicht vom Weg abbringen ließen.

Ohne den angeschlagenen Alexander Pallestrang gingen die Red Bulls ins dritte Viertelfinalspiel gegen Tesla Orli Znojmo und übernahmen sofort das Kommando. Benjamin Nissner traf in der 5. Minute im Nachschuss nach Gedränge vor dem Tor von Pavel Kantor zur frühen Salzburger Führung. Mike Dalhuisen erhöhte diese in der 14. Minute mit einem gefühlvollen Schuss aus dem linken Bullykreis. Dann wurden die Gäste stärker, Tomas Svoboda konnte noch vor der ersten Pause nach 2-auf-1-Konter (18.) auf 1:2 verkürzen. Im zweiten Durchgang glichen die Tschechen in der 28. Minute aus, Ulf Alexander Younan zog aus dem halbhohen Slot ins Kreuzeck ab und ließ JP Lamoureux keine Chance. Postwendend aber holte TJ Brennan die Führung zurück, sein Schuss von der blauen Linie (30.) war der Treffer zum verdienten 3:2-Pausenstand, nachdem die Red Bulls ab der 30. Minute wieder tonangebend waren. In der 49. Minute glichen die Gäste wieder aus, die Scheibe wurde dabei unglücklich vom Schlittschuh eines Schiedsrichters vors Salzburger Tor abgefälscht, wo Radek Prokes nur abzustauben brauchte. Keine zwei Minuten später aber traf TJ Brennan mit einem abgefälschten Schuss zum zweiten Mal an diesem Abend und holte die Führung zurück. Und die Red Bulls machten weiter, Florian Baltram erhöhte anschließend aus kurzer Distanz zum 5:3 (53.). In den letzten Minuten ließen die Hausherren die Gäste kaum noch gefährlich vors eigene Gehäuse und brachten den am Ende noch deutlichen Sieg trotz einiger von den Gästen provozierter Raufereien sicher über die Zeit. Die Red Bulls führen damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 und können am Dienstag in Znojmo mit einem weiteren Sieg das Halbfinale erreichen.

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 3

EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Tore:

1:0 | 04:50 | Benjamin Nissner

2:0 | 13:10 | Mike Dalhuisen

2:1 | 17:30 | Tomas Svoboda

2:2 | 27:55 | Ulf Alexander Younan

3:2 | 29:35 | TJ Brennan

3:3 | 48:15 | Radek Prokes

4:3 | 50:51 | TJ Brennan

5:3 | 52:26 | Florian Baltram

Zuschauer: 1.956

Playoff Viertelfinale | Spiele & Ergebnisse der Red Bulls

1 | Mi, 09.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

2 | Fr, 11.03.22 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg | 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

3 | So, 13.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

4 | Di, 15.03.22 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg | 19:15

5* | Fr, 18.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 19:15

6* | So, 20.03.22 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg | 17:30

7* | Di, 22.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 19:15

* falls nötig