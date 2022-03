Red Bulls stehen nach viertem Sieg gegen Znojmo im Halbfinale

Znojmo. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Tesla Orli Znojmo mit 1:0 und...

Znojmo. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Tesla Orli Znojmo mit 1:0 und steht nach dem vierten Sieg im vierten Spiel im Halbfinale.

Der 1:0-Erfolg in Znojmo musste aber neuerlich hart erarbeitet werden und war nichts für schwache Nerven. Nach dem Tor von Jan-Mikael Järvinen in der 2. Minute wurden die Gastgeber mit fortlaufender Spieldauer immer stärker. Dem bärenstarken JP Lamoureux war es zu verdanken, dass die Red Bulls am Ende das 1:0 über die Zeit brachten und ohne Niederlage gegen die starken Tschechen die Playoff-Vorschlussrunde erreichten.

Mit dem Führungstreffer in der 2. Minute erwischten die Red Bulls (ohne den angeschlagenen Alexander Pallestrang) einen optimalen Start in Znojmo. Jan-Mikael Järvinen fälschte TJ Brennans Distanzschuss unhaltbar ab, Znojmos Goalie Pavel Kantor hatte keine Sicht. Die Red Bulls bestimmten danach das Spiel und kamen zu vielen Chancen, die nun aber vom tschechischen Goalie allesamt abgewehrt wurden. Zu Beginn des zweiten Abschnitts drückten die Red Bulls noch mehr aufs Tor, alle vier Linien hatten Möglichkeiten, konnten aber nicht verwerten. Etwa ab der 30. Minute kamen plötzlich die Gastgeber besser ins Spiel, sorgten nun für ein schnelles Auf und Ab und zwangen die Red Bulls nun auch phasenweise komplett in die Defensivzone. Die Salzburger waren nach 40 Minuten weiterhin in Führung, hatten die Tschechen jetzt aber wieder gefährlich ins Spiel kommen lassen. Zu Beginn des Schlussdrittels war Znojmo dann auch nahe am Ausgleich, JP Lamoureux reagierte bei vielen brenzligen Situationen glänzend. Ab der 50. Minute wurden auch die Red Bulls wieder gefährlich und kamen in einem offenen Schlagabtausch abwechselnd mit Znojmo zu Chancen.

In der Schlussphase spielten aber nur noch die Hausherren und suchten ihr Glück mit sechs Feldspielern, aber die Red Bulls überstanden auch diese höchst brenzlige Phase mit aufopferungsvoller Defensivarbeit, brachten den 1:0-Sieg über die Zeit und feierten glatt mit vier Siegen den Aufstieg ins Halbfinale, wo der Gegner noch nicht feststeht.

win2day ICE Hockey League | Playoff-Viertelfinale | Spiel 4

Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tor:

0:1 | 01:17 | Jan-Mikael Järvinen

Zuschauer: 1.503

Playoff Viertelfinale | Ergebnisse der Red Bulls | Endstand 4:0

1 | Mi, 09.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

2 | Fr, 11.03.22 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg | 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

3 | So, 13.03.22 | EC Red Bull Salzburg – Tesla Orli Znojmo | 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

4 | Di, 15.03.22 | Tesla Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)