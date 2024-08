Red Bulls sind mit viel Schwung ins Teamtraining gestartet

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg ist heute in der Red Bull Eishockey Akademie ins Teamtraining der neuen Saison gestartet. Head...

Head Coach Oliver David hatte dabei bis auf den erkrankten Lucas Thaler das komplette Team auf dem Eis.

Mit dem heutigen Eistraining der Profi-Mannschaft des EC Red Bull Salzburg ist der offizielle Startschuss in die Saison 2024/25 der win2day ICE Hockey League gefallen. Head Coach Oliver David und sein Trainerteam schlugen gleich ein hohes Tempo an und bekamen so einen ersten guten Eindruck ihres Teams. David: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Wir haben den Trainingsauftakt in die neue Saison sehr detailliert vorbereitet. Heute war der erste Tag auf dem Weg zu unserem großen Ziel, dem neuerlichen Gewinn der Meisterschaft.“

Auch Mario Huber begrüßte das intensive Training, zumal das erste Testspiel schon bald ansteht: „Das Training war lässig. Man ist zwar noch ein bisschen rostig nach dem Sommer, auch wenn wir zwischendurch schon auf dem Eis trainiert haben. Aber wir hatten einen guten Start mit einer coolen Truppe.“

Dazu zählen auch die neuen Spieler Nikolaus Kraus, Nash Nienhuis und Andrew Rowe (im Bild) sowie Philipp Krening aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors. Für Mario Huber schon jetzt ein Gewinn: „Es passt alles gut zusammen. Die Mannschaft ist gut aufgestellt und wir werden sicher eine gute Community werden.“

Nach nur vier Trainingstagen gibt es dann bereits eine erste Standortbestimmung; beim Testspiel am kommenden Freitag, 9. August, in Zell am See treffen die Red Bulls auf das Schweizer Top-Team EV Zug (KE KELIT Arena, 19:15 Uhr).