Red Bulls setzen Zusammenarbeit mit Ali Wukovits und Florian Baltram fort

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, in der kommenden Saison mit den Stürmern Ali Wukovits (mit Vertragsverlängerung) und Florian Baltram (laufender Vertrag) die Zusammenarbeit fortzuführen.

Die Red Bulls schauen mit Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit den beiden Stürmern und danken ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Ali Wukovits bleibt ein Bulle

Der 28-jährige Stürmer, dessen Vertrag verlängert wurde, hat eine schwierige Saison hinter sich, in der er aufgrund einer Verletzung mehr als den halben Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League verpasst hat. Kurz vor den Playoffs kehrte er aber wieder ins Lineup der Red Bulls zurück.

Ali Wukovits ist ein Kämpfer. Nach einer so genannten ‚Seuchen-Saison‘ 2023/24, in der ihm insgesamt nur zwei Tore gelangen, meldete er sich zur letzten Spielzeit wieder voller Tatendrang zurück und war mit bereits 6 Toren auf einem guten Weg, bis er von einer langwierigen Muskelverletzung gestoppt wurde. Nach dem Comeback Ende Januar nach zweieinhalb Monaten gelangen dem Stürmer noch ein weiteres Tor im Grunddurchgang sowie eines in den Playoffs. Dazu kamen 8 Assists. Insgesamt konnte Wukovits, der schon einmal mit den Vienna Capitals sowie viermal mit den Red Bulls ICE Hockey League-Champion wurde, in der letzten Saison nur 33 ICE-Spiele absolvieren.

Im Herbst letzten Jahres hatte er mit dem österreichischen Nationalteam auch an der Olympia-Qualifikation teilgenommen. Von den nun kommenden Aufgaben des Teams Austria bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark hat sich Wukovits zurückgezogen, um die Verletzungen aus der letzten Saison vollständig auszukurieren.

Neustart für Florian Baltram nach Verletzungs-Saison

Nach einer unaufschiebbaren Operation Anfang September letzten Jahres arbeitete der Niederösterreicher täglich am Comeback und kehrte schließlich am 26. Dezember 2024 wieder ins Lineup der Red Bulls zurück.

Es war die mit Abstand längste Verletzungspause für den Stürmer, der 2015 zunächst zu den Red Bull Hockey Juniors stieß, aber noch in derselben Saison im Salzburger Profiteam debütierte und in diesem Jahr seine zehnte Saison mit den Red Bulls bestritt. Eine Sprunggelenksverletzung, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut hatte, musste Anfang September 2024 schließlich operiert werden. Es dauerte 117 Tage, bis Baltram danach sein erstes Spiel in der win2day ICE Hockey League absolvierte. In den verbleibenden 19 Grunddurchgangsspielen und 13 Playoff-Spielen verzeichnete er noch 2 Tore und 12 Assists.

Kaum wieder auf dem Eis, zeigte Baltram nach einer kurzen Eingewöhnungsphase seine gewohnten Skills. Als Kämpfer und Vorbereiter, mit einem guten Stickhandling ausgestattet, aber auch immer bereit, für seine Linienkollegen die so genannte ‚Drecksarbeit‘ zu machen. Nach fünf Meistertiteln mit den Red Bulls und einem mittlerweile großen Erfahrungsschatz ist der als Center oder Flügelstürmer einsetzbare Offensivspieler auch in der kommenden Saison wieder ein wichtiger Baustein für das Mannschaftsgefüge und mit 28 Jahren im besten Alter, wieder eine Top-Saison zu spielen.

