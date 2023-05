Red Bulls setzen im Sturm weiter auf Spieler des Meisterteams

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auch in der kommenden Saison auf die Performance der Stürmer Peter Hochkofler, Florian...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auch in der kommenden Saison auf die Performance der Stürmer Peter Hochkofler, Florian Baltram, Benjamin Nissner und Ali Wukovits.

Alle vier Österreicher haben bestehende Verträge und werden in der Saison 2023/24 erneut für den amtierenden Meister in der win2day ICE Hockey League auf Torjagd gehen.

Einer der in Salzburg am stärksten verwurzelten Stürmer ist Peter Hochkofler. Der 28-jährige Österreicher kam vor 13 Jahren aus Südtirol an die Red Bull Eishockey Akademie und hat sich von dort weg stetig weiterentwickelt und seinen Platz im Profiteam der Red Bulls erarbeitet. Galt er bisher schon als gnadenloser Kämpfer, der mit seinem unbändigen Einsatz ein wichtiger Teamplayer ist, so hat er in der letzten Spielzeit mit 26 Punkten (10 Tore, 16 Assists) auch in der Scorer-Wertung die beste Saison seiner Karriere hingelegt. Hochkofler spielt seit der Saison 2015/16 im Salzburger Profiteam und hat mit den Red Bulls bis jetzt dreimal die ICE Hockey League gewonnen.

Florian Baltram kam 2015 als 18-Jähriger nach Salzburg und hat die ersten drei Saisonen in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga als auch mit den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League gespielt. Seit 2018 ist der jetzt 26-jährige gebürtige Wiener ausschließlich mit dem Profiteam unterwegs und hat mit den Red Bulls drei Meistertitel gefeiert. Im Moment bereitet sich Baltram mit dem österreichischen Nationalteam auf die Weltmeisterschaft im Mai in Finnland vor.

Benjamin Nissner kam vor zwei Jahren von den Vienna Capitals nach Salzburg und reifte schnell zu einem der Top-Stürmer der Red Bulls. In der jüngsten Saison gehörte er im Grunddurchgang und im Playoff immer zu den Salzburger Top-3-Spielern und erzielte 22 Tore, was zugleich persönlicher Rekord ist. Mit den Vienna Capitals holte Nissner bereits 2017 seinen ersten Meistertitel, nun hat er mit den Red Bulls seiner Sammlung zwei weitere hinzugefügt. Der 25-Jährige ist auch für die Weltmeisterschaft 2023 in Finnland ein Kandidat für das österreichische Nationalteam.

Mit Ali Wukovits spielt ein weiterer Stürmer aus Wien erfolgreich bei den Red Bulls. Der 26-Jährige kam gemeinsam mit Benjamin Nissner 2021 nach Salzburg und hat in der abgelaufenen Saison mit 28 Scorerpunkten einen großen Anteil am Gewinn des Meistertitels. Wukovits zeichnete sich neben seinen Torqualitäten auch als enorm Team-dienlicher Spieler aus und gab insgesamt 22 Assists. Der Stürmer absolviert gerade das Trainingscamp mit dem österreichischen Nationalteam in Kapfenberg und will im Mai in Finnland seine zweite Weltmeisterschaft spielen.

