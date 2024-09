Red Bulls schlagen die ZSC Lions sensationell mit 4:2

Zürich. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der Champions Hockey League gegen die ZSC Lions mit 4:2 und fixierte...

Zürich. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der Champions Hockey League gegen die ZSC Lions mit 4:2 und fixierte damit den dritten Sieg im vierten Spiel der Regular Season.

Die Red Bulls führten nach starkem und fokussiertem Beginn bereits mit 4:0, bevor auch der ZSC seine offensiven Qualitäten auspackte und die Salzburger in die Defensive drängte. Die Red Bulls verteidigten aber einen 2-Tore-Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Schluss und feierten schließlich einen schwer erarbeiteten, aber verdienten Auswärtssieg. Für die Lions war es die erste Niederlage im vierten CHL-Spiel.

Spielbericht

Peter Hochkofler sorgte in Zürich für den optimalen Beginn. Nach genau 2:41 Minuten traf er im Powerplay direkt vorm Tor des ZSC-Goalies Robin Zumbühl aus der Drehung zur frühen Führung. Dann nahm das Spiel Tempo auf, es ging hin und her mit wechselnden Schüssen aus der Distanz. In der 12. Minute verwertete Peter Schneider einen Rebound mit einem Schuss unter die Querstange und stellte aufs 2:0. Die Red Bulls blieben drauf und erhöhten ein weiteres Mal. Ryan Murphy zog von rechts aus der Distanz ab, ein Züricher Verteidiger fälschte die Scheibe noch ab (14.). In der Schlussphase drückten erstmals die Hausherren. Salzburgs Torhüter David Kickert zeichnete sich mehrfach aus, war bei zwei Rebounds vor seinem Gehäuse zur Stelle genauso wie beim ersten gefährlichen Züricher Powerplay (ab 15.). Nach den ersten 20 starken Minuten aber führten die Red Bulls beim Schweizer Meister mit 3:0.

Im zweiten Durchgang mehrten sich die gefährlichen Schüsse der Hausherren, zumeist aus der Distanz. Die Red Bulls blieben aufmerksam, hielten dagegen und hatten selbst Möglichkeiten. Lucas Thaler zog dann einfach aus dem halbhohen Slot ab (26.) und traf verdeckt zum 4:0. Das Spiel ging weiter hin und her, die Red Bulls ließen sich aber nicht aus der Reserve locken und trotzten lange den vehementen Züricher Angriffen. In der 33. Minute ließ sich dann aber ZSC-Topscorer Denis Malgin die Chance nicht entgehen und netzte allein vorm Tor erstmals für die Hausherren ein. In den letzten Drittelminuten verteidigten die Red Bulls in Unterzahl, hatten zur zweiten Pause aber weiterhin einen 3-Tore-Vorsprung.

Im Schlussdrittel zwang der ZSC die Red Bulls zur Defensivarbeit und verkürzte weiter, Santtu Kinnunen traf freigespielt aus spitzem Winkel (45.). Das Spiel verlief nun Großteils im Salzburger Verteidigungsdrittel, Zürich spielte auf den Anschluss. Erst nach der Hälfte des Drittels kamen die Red Bulls zu seltenen Entlastungsangriffen. Die Hausherren blieben jetzt aber drückend und zwangen David Kickert zu etlichen starken Paraden. Gemeinsam mit seinen Vorderleuten – in den letzten zwei Minuten in Unterzahl – verteidigten die Red Bulls aber in der hochspannenden Schlussphase mit viel Einsatz den Vorsprung und feierten schließlich einen 4:2-Auswärtssieg gegen den Schweizer Meister.

Statement Oliver David „Wir hatten einen richtig guten Start. Das Wichtigste war, dass wir dann einen Weg gefunden haben, dranzubleiben, als die Lions im Verlauf des Spiels stärker wurden. Mit einem überragenden Torhüter David Kickert, der sehr fokussiert war. Das hat den Unterschied ausgemacht.“

Champions Hockey League

ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 02:41 | Peter Hochkofler | PP

0:2 | 11:13 | Peter Schneider

0:3 | 13:30 | Ryan Murphy

0:4 | 25:47 | Lucas Thaler

1:4 | 32:26 | Denis Malgin

2:4 | 44:20 | Santtu Kinnunen

Zuschauer: 3.707