Red Bulls Salute 2026: Top-Turnier als unmittelbarer Auftakt in die neue Eishockey-Saison

Salzburg. (PM EC RBS) Zum vierten Mal in Folge ist Zell am See-Kaprun der Austragungsort des renommierten internationalen Einladungsturniers „Red Bulls Salute“ und beherbergt einmal mehr vier europäische Top-Teams, die vom 21.-22. August um den ersten Saison-Titel spielen.

Zwei Wochen später geht es für die Salzburger bereits in die Bewerbe der Champions Hockey League.

Spannende Duelle zum Turnierauftakt

Eröffnet wird das Red Bulls Salute am Freitag in der Zeller KE-KELIT Arena mit dem Vergleich zweier Teams aus großen Eishockeynationen; um 16:00 Uhr kreuzen EHC Biel-Bienne, dreifacher Schweizer Meister, sowie der siebenfache und aktuelle tschechische Meister HC Dynamo Pardubice die Schläger, danach kommt es um 19:30 Uhr zum großen Bruderduell zwischen dem EHC Red Bull München und EC Red Bull Salzburg.

Besonders aufregend ist das Spiel beider Red Bull-Clubs gegeneinander für die Stürmer Adam Brooks, der im Sommer von München nach Salzburg gewechselt hat, und Lucas Thaler, der den Weg von Salzburg nach München genommen hat. Mittlerweile haben sich beide Stürmer in ihr neues Team gut integriert und freuen sich auf den Schlagabtausch gegen ihre jeweils ehemalige Mannschaft.

Statement Adam Brooks, Stürmer EC Red Bull Salzburg „Es ist eine großartige Möglichkeit zu zeigen, wofür wir jeden Tag arbeiten. Darüber hinaus haben die Fans die Chance, beide Red Bull-Teams in einem hochklassigen Turnier zu sehen. Ich freue mich darauf, viele meiner letztjährigen Teamkollegen aus München zu treffen und erwarte ein gutes Spiel, zumal wir ähnliche Systeme spielen. Auf dem Eis gibt es dann aber keine Freunde mehr.“

Statement Lucas Thaler, Stürmer EHC Red Bull München „Das Red Bulls Salute ist immer etwas Besonderes, wir freuen uns schon sehr auf diese Herausforderung mit drei starken Gegnern. Gegen Salzburg zu spielen ist für mich natürlich nochmal extra aufregend. Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen, aber natürlich wollen wir das Spiel gewinnen.“

Leichter Vorteil für München

In der Vergangenheit sind sich der EC Red Bull Salzburg, mit zehn Titel der Rekord-Champion der win2day ICE Hockey League, und der vierfache deutsche Meister EHC Red Bull München bereits sechsmal gegenübergestanden. Dreimal gewann der deutsche Club, zweimal der österreichische. Eine Partie endete 0:0; im Januar 2019 trennten sich die Teams in München im CHL Halbfinal-Hinspiel torlos, das Rückspiel eine Woche später gewann München in Salzburg mit 3:1. Den bislang letzten Vergleich gewann München vor einem Jahr beim Red Bulls Salute im Spiel um den dritten Platz mit 6:2.

Der Spielplan

Halbfinale 1 | 21.8.26 | 16:00 | EHC Biel-Bienne – HC Dynamo Pardubice

Halbfinale 2 | 21.8.26 | 19:30 | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg

Kleines Finale | 22.8.26 | 15:00 | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 22.8.26 | 19:00 | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Spielregeln

Es wird nach den Regeln der CHL gespielt. Das inkludiert neben den Regelungen für Über- und Unterzahlspiel auch die „No Return“-Regel aus der letzten CHL-Saison. Die „No Return“-Regel verbietet es in der Verlängerung Teams, die den Puck in der Angriffszone kontrollieren, sich in die neutrale Zone zurückzuziehen. Bei einem Verstoß wird das Spiel unterbrochen und das anschließende Bully findet in der Verteidigungszone des fehlbaren Teams statt.

– Spielzeit 3×20 Minuten mit 18 Minuten Drittelpause

– Bei unentschieden nach 60 Minuten folgt eine 5-minütige Verlängerung mit 3 gegen 3 Feldspielern

– Endet die Verlängerung torlos, folgt ein Penalty-Schießen mit mindestens fünf Penaltyschützen pro Team

Livestream

Alle Spiele des Red Bulls Salute sind im Livestream verfügbar auf:

ServusOn | Red Bull TV | München TV

359 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht