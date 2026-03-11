Red Bulls Salute 2026 mit Biel, Pardubice, München und Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Tradition lebt weiter: Das internationale Einladungsturnier „Red Bulls Salute“ geht in seine insgesamt 19. Auflage und lädt von 21. bis 22. August erneut internationale Top-Teams nach Zell am See-Kaprun zum ersten Eishockey-Highlight der neuen Saison.

Der Kartenvorverkauf für das Turnier ist ab sofort geöffnet.

Vier Teilnehmer aus vier Nationen

Das Turnierformat mit vier starken internationalen Teilnehmern hat sich bewährt. Auch im August 2026 sind beim Red Bulls Salute in Zell am See neben den Gastgebern EC Red Bull Salzburg und EHC Red Bull München mit dem EHC Biel-Bienne aus der Schweiz und dem HC Dynamo Pardubice wieder zwei Teams aus großen europäischen Eishockeynationen am Start. Gespielt wird wie schon in den letzten drei Jahren in der KE KELIT Arena, der Heimstätte des EK Die Zeller Eisbären, die 2.600 Zuschauern Platz bietet.

Red Bull-Duell schon am ersten Spieltag

Haben die beiden Red Bull-Teams aus Salzburg und München bislang die Halbfinalspiele am ersten Spieltag immer parallel zueinander bestritten, so kommt es dieses Jahr schon im Halbfinale zum großen Bruder-Duell (21. August, 19:30 Uhr). Das erste Halbfinale (16:00 Uhr) tragen somit der EHC Biel-Bienne und HC Dynamo Pardubice aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kämpfen am 22. August um 19:00 Uhr im Finale um den Turniersieg. Zuvor findet um 15:00 Uhr das Spiel um den 3. Platz statt.

Der Spielplan

Halbfinale 1 | 21.8.26 | 16:00 | EHC Biel-Bienne – HC Dynamo Pardubice

Halbfinale 2 | 21.8.26 | 19:30 | EHC Red Bull München – EC Red Bull Salzburg

Kleines Finale | 22.8.26 | 15:00 | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 22.8.26 | 19:00 | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Ticketangebote

Für die Spiele des Red Bulls Salute werden Einzeltickets, Tagestickets und Tickets für alle Spiele im Gesamtpaket angeboten. Abokarten-Inhaber der Red Bulls bekommen 20% Ermäßigung auf alle Tickets.

Ticketpreise

Stehplatz

• Einzelspiel: 15 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 10 Euro)

• Tageskarte: 28 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 20 Euro)

• Alle Spiele – „All-Games-Ticket“: 50 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 35 Euro)

Sitzplatz

• Einzelspiel: 25 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 15 Euro)

• Tageskarte: 45 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 27 Euro)

• Alle Spiele – „All-Games-Ticket“: 80 Euro (Kinder bis 13 Jahre: 50 Euro)

Neu: Bundle für zwei Personen inklusive Hotel

Das Ticketangebot wird in diesem Jahr um ein exklusives Bundle für zwei Personen erweitert. Das „Red Bulls Salute Weekend Package“ beinhaltet zwei Übernachtungen im Fish Inn Hotel (Freitag bis Sonntag), jeweils zwei Tagestickets für alle vier Partien sowie die Zell am See-Kaprun-Sommerkarte. Mit ihr erhaltet ihr Eintritte bei unseren Premiumpartnern sowie Vergünstigungen und Spezialangebote bei unseren Bonuspartnern in der Region.

Bei den Premiumpartnern der Sommerkarte – dazu zählen unter anderem der Kitzsteinhorn Gletscher, die Schmittenhöhe und die Strandbäder rund um den Zeller See – ist der ein- oder mehrmalige Eintritt im Rahmen der Sommerkarte inkludiert. Mit dem Guest Mobility Ticket fahrt ihr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln, von der Bahn über den Postbus bis zur Pinzgauer Lokalbahn und das im gesamten Bundesland Salzburg. Ausgenommen sind nur Dampf- und Sonderzüge, sowie die Nachtbuslinie.

Das „Red Bulls Salute Weekend Package“ für zwei Personen ist für 604 Euro (302 Euro pro Person) erhältlich.

Die Teilnehmer

Der EHC Biel-Bienne spielt in der höchsten Eishockey-Liga der Schweiz, der National League. Der 1939 gegründete Verein kann drei Meistertitel aus den Jahren 1978, 1981 und 1983 vorweisen. In der Saison 2024/2025 verpasste der Club knapp den Einzug in die Playoffs und belegte nach Ende der Hauptrunde Platz 11.

Der HC Dynamo Pardubice wurde 1925 gegründet und konnte sich insgesamt sechs Mal zum tschechischen Meister krönen (1973, 1987, 1989, 2005, 2010 und 2012). Die Spielzeit 2024/25 beendete Pardubice nach einer engen Finalserie gegen Kometa Brno als Vizemeister.

Der EHC Red Bull München hat die deutsche Meisterschaft schon viermal gewonnen. Von 2016 bis 2018 legten die Bayern in der PENNY DEL gleich einen Three-Peat hin, 2023 folgte der vierte Streich. Zu den größten internationalen Erfolgen gehört der Einzug ins Finale der CHL 2018/19. Seit 2017 nimmt Red Bull München am Red Bulls Salute teil und hat das Turnier bereits zweimal gewonnen.

Der EC Red Bull Salzburg ist das erfolgreichste Team der win2day ICE Hockey League und krönte sich in der letzten Saison zum zehnten Mal zum Liga-Champion. Dabei schrieben die Salzburger Geschichte und holten nach dem ersten Three-Peat (2023/24) zum ersten Mal den Titel auch viermal in Folge. Das Red Bulls Salute ist mit den Salzburgern untrennbar verbunden, zweimal konnten sie das Turnier bisher gewinnen.

Geschichte des Turniers

Das „Red Bulls Salute“ wurde von 2005 bis 2013 als international besetztes Einladungsturnier für europäische Topmannschaften ausgetragen. Krönende Ausnahme war 2007 die Teilnahme des zweifachen Stanley-Cup-Siegers und Turniersiegers Los Angeles Kings. Ab 2010 diente es als Finalturnier der European Trophy, machte dann aber 2014 der neu gegründeten Champions Hockey League (CHL) Platz. 2017 folgte nach einer vierjährigen Unterbrechung die Fortsetzung. Seitdem hat das Format im bewährten Modus mit vier Teilnehmern seinen festen Platz im Eishockey-Kalender.