Red Bulls Salute 2024 glÃ¤nzt erneut mit internationalen Top-Teams

Salzburg. (PM Red Bulls) Das internationale Einladungsturnier „Red Bulls Salute“ wirft seine Schatten voraus. Von 16.-17. August 2024 findet das traditionsreiche Kräftemessen erneut in...

Salzburg. (PM Red Bulls) Das internationale Einladungsturnier „Red Bulls Salute“ wirft seine Schatten voraus.

Von 16.-17. August 2024 findet das traditionsreiche Kräftemessen erneut in Zell am See-Kaprun statt und versammelt einmal mehr vier internationale Top-Teams in der Pinzgauer ‚Hockey-Town‘. Der Kartenvorverkauf für die 17. Auflage des Turniers ist ab sofort geöffnet.

Vier Teilnehmer aus vier Nationen

Seit der Neuauflage im Jahr 2017 wird das Traditionsturnier zum Auftakt in die neue Eishockeysaison jeweils mit vier starken internationalen Teams bestritten. Neben den gewohnten Gastgebern – der vierfache deutsche Meister EHC Red Bull München und der neunmalige Champion der win2day ICE Hockey League, EC Red Bull Salzburg – ist auch der neunfache Schweizer Meister ZSC Lions aus Zürich wieder dabei. Komplettiert wird das Turnier zum ersten Mal vom viermaligen schwedischen Meister Växjö Lakers. Gespielt wird in der KE KELIT Arena, der Heimstätte des EK Die Zeller Eisbären, die 2.600 Zuschauern Platz bietet.

Salzburg im Halbfinale gegen Zürich

Am 16. August eröffnen die Salzburger das Turnier in der Zeller KE KELIT Arena um 17:00 Uhr mit dem Auftaktspiel gegen Zürich. Im Anschluss daran bestreiten München und Växjö um 20:30 Uhr das zweite Halbfinalspiel. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kämpfen dann am 17. August um 19:00 Uhr im Finale um den Turniersieg, zuvor findet um 15:00 Uhr das Spiel um Platz 3 statt.

Ticketangebote

Die Fans können entscheiden, ob sie das komplette Wochenende, einen einzelnen Tag oder ausgewählte Spiele live vor Ort erleben wollen. Verschiedene Ticket-Bundles stehen zur Auswahl, die Preise variieren zwischen 10 und 80 Euro. Abokarten-Inhaber der Red Bulls bekommen 20% Ermäßigung auf alle Tickets.

Der Spielplan

Fr, 16.08.24

Halbfinale 1 | 16:00 Uhr | EHC Red Bull München – Växjö Lakers

Halbfinale 2 | 19:30 Uhr | EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions

Sa, 17.08.24

Kleines Finale | 15:00 Uhr | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2

Finale | 19:00 Uhr | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2

Die Tradition wird fortgesetzt

Das „Red Bulls Salute“ wurde schon von 2005 bis 2013 als international besetztes Einladungsturnier für europäische Topmannschaften ausgetragen. Krönende Ausnahme war 2007 die Teilnahme des zweifachen Stanley-Cup-Siegers und Turniersiegers Los Angeles Kings. Ab 2010 diente es als Finalturnier der European Trophy, machte dann aber 2014 der neu gegründeten Champions Hockey League (CHL) Platz. 2017 folgte nach einer vierjährigen Unterbrechung die Fortsetzung. Seitdem hat das Format seinen festen Platz im Eishockey-Kalender.