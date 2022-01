Red Bulls nehmen TorhÃ¼ter Henrik Haukeland unter Vertrag

München. (PM EHC RBM) Red Bull München hat sich die Dienste von Goalie Henrik Haukeland gesichert. Der 27-jährige Norweger spielte zuletzt in der Svenska...

München. (PM EHC RBM) Red Bull München hat sich die Dienste von Goalie Henrik Haukeland gesichert.

Der 27-jährige Norweger spielte zuletzt in der Svenska Hockeyligan (SHL) beim neunmaligen schwedischen Meister Färjestad BK. Zuvor war der 1,86 Meter große Linksfänger auch schon in der finnischen Eliteliga bei TPS und KooKoo aktiv. In den vergangenen drei Spielzeiten erreichte Haukeland stets eine Fangquote von mindestens 91 Prozent. Die Red Bulls vergeben ihre neunte Ausländerlizenz an den norwegischen Nationaltorhüter, der für den dreimaligen deutschen Meister mit der Rückennummer 40 auflaufen wird.

„Als wir die Möglichkeit sahen, Henrik verpflichten zu können, haben wir uns sofort intensiv damit beschäftigt“, erklärt Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey. „Wir haben uns nun entschlossen, auch auf der Torhüterposition nachzuladen. Ein tiefer Kader auf allen Positionen ist in diesen schwierigen Zeiten unausweichlich. Dass sich Henrik für uns entschieden hat, freut uns natürlich sehr“, ergänzt Winkler. Auch Haukeland freut sich „riesig auf die neue Herausforderung in München“. Er möchte der Mannschaft „so gut wie möglich helfen, die gesetzten Ziele zu erreichen.“

Kader von Red Bull München in der Saison 2021/22

Torhüter (5): Daniel Allavena, Danny aus den Birken, Daniel Fießinger, Henrik Haukeland (AL) und Christopher Kolarz.

Verteidiger (11): Konrad Abeltshauser, Nico Appendino, Jonathon Blum (AL), Daryl Boyle, Maximilian Daubner, Andrew MacWilliam (AL), Andrew O‘Brien (AL), Zach Redmond (AL), Daniel Schwaiger, Yannic Seidenberg und Maksymilian Szuber.

Stürmer (18): Sebastian Cimmerman, Bastian Eckl, Yasin Ehliz, Philip Gogulla, Patrick Hager, Thomas Heigl, Maximilian Kastner, Elias Lindner, Julian Lutz, Frank Mauer, Austin Ortega (AL), Trevor Parkes (AL), Justin Schütz, Ben Smith (AL), Ben Street (AL), Frederik Tiffels, Filip Varejcka und Marlon Wolf.