Red Bulls nehmen an der Energie Steiermark Trophy teil

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München geht vor dem Start der DEL-Saison 2024/25 auf Reisen. Nach dem internationalen Einladungsturnier Red Bulls...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München geht vor dem Start der DEL-Saison 2024/25 auf Reisen.

Nach dem internationalen Einladungsturnier Red Bulls Salute Mitte August in Zell am See-Kaprun im Salzburger Land und dem Lehner Cup im schweizerischen Sursee geht es Anfang September nach Graz. Dort nimmt der viermalige deutsche Eishockeymeister an der Energie Steiermark Trophy (6. bis 7. September) teil.

Neben den Münchnern startet mit den Löwen Frankfurt ein weiteres PENNY DEL-Team bei der fünften Ausgabe des Vorbereitungsturniers. Mit dabei sind auch der neunfache norwegische Meister Stavanger Oilers sowie der österreichische ICE-Hockey-League-Vertreter und Gastgeber Moser Medical Graz99ers.

Das Team von Trainer Toni Söderholm trifft im Halbfinale am 6. September im Merkur Eisstadion auf die Grazer. Am 7. September findet um 16.00 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 19.30 Uhr das Finale um den Turniersieg statt.

Die Spieltermine vor dem DEL-Start im Überblick:

Red Bulls Salute

16. August 2024 (16:00 Uhr), Halbfinale: Red Bull München vs. Växjö Lakers

17. August 2024 (15:00 oder 19:00 Uhr), Spiel um Platz 3 oder Finale: Red Bull München vs. Tba

Lehner Cup

24. August 2024 (19:30 Uhr): Red Bull München vs. HC Davos

25. August 2024 (16:00 Uhr): Red Bull München vs. EV Zug

Energie Steiermark Trophy

6. September 2024 (19:30 Uhr): Red Bull München vs. Moser Medical Graz99ers

7. September 2024 (16:00 oder 19:30 Uhr), Spiel um Platz 3 oder Finale: Red Bull München vs. Tba