Red Bulls nach viertem Sieg gegen SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r im ICE-Halbfinale

Székesfehérvár. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann auch das vierte Spiel im Playoff-Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 6:1 und erreicht damit ohne Niederlage das Halbfinale.

In einem lange ausgeglichenen und hart umkämpften Spiel in Székesfehérvár gerieten die Red Bulls früh in Rückstand, drehten das Spiel aber im zweiten Abschnitt zu ihren Gunsten und waren am Ende mit vier Toren im Schlussdrittel ein deutlicher Sieger, für den Peter Schneider gleich viermal sowie Mario Huber und Dennis Robertson trafen.

Die Partie begann schnell, offen, hart und ging sofort auf und ab. In der 4. Minute verwerteten die Hausherren gleich das einzige Powerplay im Startdrittel, Janos Hari traf zur frühen Führung ins Kreuzeck. Die Red Bulls (ohne Thomas Raffl, Tyler Lewington, Nicolai Meyer, Florian Baltram und Ty Loney, dafür mit den Red Bull Hockey Juniors Nikolaus Heigl, Oskar Maier und Luca Auer) spielten danach konsequent nach vorn und kamen über einen geordneten Spielaufbau zu ersten guten Abschlüssen, die aber zunächst alle an Fehérvárs Goalie Olivier Roy abprallten. Die Ungarn warteten auf Konter und waren damit brandgefährlich, Atte Tolvanen musste dazu etliche verdeckte harte Distanzschüsse parieren. In den letzten Minuten war die Partie wieder komplett offen, die Ungarn machten auch im Angriffsdrittel viel Druck und nahmen die 1:0-Führung mit in die Kabine.

Im zweiten Durchgang wechselte das Momentum hin und her. Zwei ebenbürtige Mannschaften lieferten sich einen sprichwörtlichen Kampf um jeden Zentimeter Eis bei unglaublich hohem Tempo. Salzburg wurde drückender. Peter Schneiders abgefälschten Schuss (28.) konnte Olivier Roy mit Glück noch abwehren, war auch beim ersten Salzburger Powerplay (ab 29.) bei einigen guten Schüssen zur Stelle. In der 34. Minute bediente Mario Huber von hinterm Tor Peter Schneider und der setzte sich am kurzen Pfosten durch und hob die Scheibe zum Ausgleich unter die Querstange. Nur dreieinhalb Minuten später zog derselbe Stürmer im Powerplay aus dem linken Bullykreis per One-timer ab und hämmerte die Scheibe zur 2:1-Führung ins Kreuzeck. Nach einem starken Unterzahlspiel und einer Großtat von Atte Tolvanen zum Ende des Drittels hatten die Red Bulls das Spiel gedreht und lagen nach 40 Minuten mit einem Tor voran.

Im Schlussdrittel waren keine 26 Sekunden gespielt, da schlug Peter Schneider erneut zu, traf bei freier Schussbahn aus Halbdistanz zur 3:1-Führung und feierte damit (vorerst) einen Hattrick. Vier Minuten später schoss Mario Huber bei einem 3 auf 2-Konter von links zur 4:1-Führung ein und sorgte damit für die Vorentscheidung. Nach einem weiteren starkem Unterzahlspiel mit neuerlichem Top-Save von Atte Tolvanen legten die Red Bulls bei 4 vs. 4 nach, Dennis Robertson (50.) sowie Peter Schneider im Powerplay mit seinem vierten Tor (52.) in diesem Spiel erhöhten aufs 6:1, was dann auch der Endstand war. Die Red Bulls gewannen damit nach einem lange heiß umkämpften Spiel am Ende deutlich in Székesfehérvár und ziehen ohne Viertelfinal-Niederlage mit vier Siegen ins Halbfinale ein. Dort steigt die erste Begegnung am 24. März in Salzburg, der Gegner steht noch nicht fest.

Vierfach-Torschütze Peter Schneider „Die Ungarn hatten einen guten Start, wir wussten, dass sie in ihrer eigenen Halle mit Vollgas rauskommen würden. Aber wir haben geduldig dagegengehalten und die Partie mit einer starken Mannschaftsleistung gewonnen. Am Ende haben wir die Großteils sehr enge Serie gewonnen, weil wir es geschafft haben, an unserem ‚game plan‘ festzuhalten. Auch heute war es wieder von allen eine geile Mannschaftsleistung.“

win2day ICE Hockey League | Playoff Viertelfinale | Spiel 4

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)

Tore:

1:0 | 03:24 | Janos Hari | PP

1:1 | 33:05 | Peter Schneider

1:2 | 36:30 | Peter Schneider | PP

1:3 | 40:26 | Peter Schneider

1:4 | 44:22 | Mario Huber

1:5 | 49:53 | Dennis Robertson

1:6 | 51:43 | Peter Schneider | PP

Zuschauer: 2.464

