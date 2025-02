Red Bulls mÃ¼ssen sich Villach knapp geschlagen geben

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verlor in der win2day ICE Hockey League das Heimspiel gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV mit 2:3 und bleibt damit zum dritten Mal in dieser Saison gegen Villach ohne Punkte.

Die Red Bulls mussten schon im Startdrittel zwei Gegentore einstecken, fingen sich dann aber und kamen im zweiten Durchgang mit Toren von Peter Schneider und Benjamin Nissner auf 2:3 heran. Die Aufholjagd im Schlussdrittel blieb aber unbelohnt, weil sich der VSV auch gut dagegenstemmte und die Salzburger heute insgesamt nicht zu ihrem gewohnten Spiel fanden.

Spielverlauf

Peter Schneider war zurück bei den Red Bulls, dennoch fehlten inklusive Thomas Raffl weiterhin sieben Spieler im heutigen Lineup. Die Red Bulls verzeichneten mit Tyler Lewington den ersten Stangenschuss (2.), doch mit dem ersten Angriff übernahmen die Gäste die frühe Führung. Guus van Nes setzte sich vorm Tor von Atte Tolvanen durch und traf ins Kreuzeck (3.). Salzburg bemühte sich, das Spiel zu machen, aber Guus van Nes kam in der unsicheren Salzburger Verteidigung erneut in kurzer Distanz zum Abschluss und erhöhte die Gästeführung auf 2:0 (8.). Die Hausherren forcierten dann die Offensive mit vielen Distanzschüssen auf das Tor von VSV-Keeper Jean Philippe Lamoureux, konnten den Routinier im ersten Durchgang aber noch nicht bezwingen. Chancen waren da: Andrew Rowe im Nachschuss (17.), Florian Baltram mit dem One-timer aus kurzer Distanz (18.) oder Scott Kosmachuk aus dem rechten Bullykreis (18.).

Scott Kosmachuk hatte die nächste große Möglichkeit, von der Strafbank kommend verhinderte nur JP Lamoureux Salzburgs ersten Treffer (25.). Den machte dann Peter Schneider, der im Powerplay aus dem Bullykreis genau ins Kreuzeck traf (27.). Damit kamen die Red Bulls so richtig in Fahrt, doch im Powerplay gelang Guus van Nes nach einem Rebound der dritte Treffer (32.). Nur sechs Sekunden danach wurde Benjamin Nissner von Lukas Schreier direkt vom Bully aus dem Mittelkreis auf die Reise geschickt und vollendete sein Solo mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 (32.). Dann ging es wild hin und her mit guten Chancen auf beiden Seiten. Nach 40 Minuten lagen die Red Bulls nur noch mit einem Tor zurück.

Dann begann der Sturmlauf der Red Bulls. Sie spielten anfangs fast nur in der Offensivzone und machten viel Druck. Lukas Hörl hatte freie Schussbahn aus dem Slot (42.). Aber es war eng vor dem Villacher Tor und der VSV verließ sich auf seine Konter, war damit brandgefährlich. Dann wurde es hektischer, es ging wieder auf und ab. Und immer wieder Gestocher vor dem Villacher Tor, aber ohne Glück für die Red Bulls. Scott Kosmachuk hatte die Chance aus vollem Lauf, konnte aber nur per Rückhand abschließen (56.). Der Ausgleich lag in der Luft. Troy Bourke schoss noch aus der Distanz an die Stange (58.) und wurde direkt vorm Tor bedient (60.). Aber es sollte nicht sein, die Red Bulls unterlagen schließlich nach der intensiven Schlussphase gegen einen starken und effizienten VSV mit 2:3.

Statement Peter Schneider „Es war ein richtig schlechtes Spiel von uns. Wir haben den Start komplett verschlafen und man hat gemerkt, dass Villach um die Playoffs kämpft. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass man das Spiel im Schlussdrittel noch dreht. Es war über 60 Minuten einfach zu wenig.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – EC iDM Wärmepumpen VSV 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Tore:

0:1 | 02:26 | Guus van Nes

0:2 | 07:41 | Guus van Nes

1:2 | 26:31 | Peter Schneider | PP

1:3 | 31:39 | Guus van Nes | PP

2:3 | 31:45 | Benjamin Nissner

Zuschauer: 3.152

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV