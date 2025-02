Red Bulls mit verdientem 4:2-Arbeitssieg gegen Asiago

Salzburg. (PM HCB) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen Migross Supermercati Asiago Hockey mit 4:2 und war dabei die klar tonangebende Mannschaft.

Lediglich mit der Chancenverwertung haderten die Salzburger etwas, nachdem Asiago stark verteidigte und kurz vor der zweiten Drittelpause aus einer der wenigen Chancen zum 2:2-Ausgleich traf. Im Schlussdrittel machten die Red Bulls mit zwei weiteren Toren aber alles klar und revanchierten sich damit auch für die jüngste 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen in Asiago. Die Red Bulls halten damit punktegleich mit dem drittplatzierten HCB Südtirol Alperia auch den zweiten Tabellenplatz.

Spielverlauf

Der erste gute Schuss aus spitzem Winkel gehörte Salzburgs Scott Kosmachuk (2.). Die Red Bulls wollten nichts anbrennen lassen und kamen gegen die mit einem reduzierten Kader angetretenen Italiener mit druckvollem Spiel schnell zu weiteren Möglichkeiten. Lukas Schreier, Niki Kraus und Peter Schneider kamen zu Abschlüssen direkt vorm Tor von Marco Constantini (11.). Aber Asiago wehrte sich und machte prompt den ersten Treffer (15.). Im Powerplay wurde Nicholas Porco vorm Tor von David Kickert freigespielt und netzte aus Kurzdistanz ein. Das brachte die Gäste etwas mehr in die Offensive, aber die Red Bulls diktierten weiter das Spiel, abgesehen vom kurzen Solo von Nicholas Porco (18.). Noch wenige Sekunden vor der Pausensirene hatte Scott Kosmachuk neuerlich seine Chance allein vorm Tor, aber die Gäste führten entgegen dem Spielverlauf nach 20 Minuten mit 1:0.

Philipp Sinn erlöste die Red Bulls nach der Pause und netzte aus spitzem Winkel zu seinem ersten Saisontreffer ein (23.). Thomas Raffl besorgte schließlich die verdiente Führung und verwertete einen Pass direkt vorm Tor (28.). Die Red Bulls hatten danach weiter eine Vielzahl an Möglichkeiten, aber auch die Gäste blieben in Abständen gefährlich und Bryce Misley netzte bei schlechter Sicht für David Kickert aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich ein (38.). Auch nach 40 Minuten blieben die Red Bulls die dominante Mannschaft, mussten aber trotzdem mit dem 2:2 in die Kabine gehen.

Im Schlussdrittel spielte Asiago anfangs mehr mit und machte es den Red Bulls schwieriger, echte Chancen zu kreieren. Die hatten weiterhin viel Scheibenbesitz, kamen aber lange Zeit nicht bis zum Tor durch, während die Gäste die Flucht nach vorn suchten. Mit der Zeit wurde der Druck der Red Bulls wieder größer, das Spiel verlagerte sich fast komplett in die Offensivzone. Und wieder wirkte es wie eine Erlösung, wenn auch eine hochverdiente, als Lucas Thaler mit seinem Treffer die Führung zurückholte (53.). Nur eine Minute später legte Scott Kosmachuk nach und sorgte auch auf der Anzeigetafel für klare Verhältnisse (54.). Die Red Bulls gewannen schließlich die Partie mit 4:2 und sicherten sich zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs drei wichtige Punkte.

Statement Phillip Sinn „Gegen ein Team, das nichts mehr zu verlieren hat, ist es immer besonders schwer zu spielen. Dazu hatte ihr Goalie einen sehr guten Tag. Aber es war auch nicht unser bestes Spiel, das können wir viel besser. Der Sieg war angesichts des Torschussverhältnisses und der Zeit in der Offensivzone aber dennoch hoch verdient.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Migross Supermercati Asiago Hockey 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Tore:

0:1 | 14:13 | Nicholas Porco | PP

1:1 | 22:10 | Philipp Sinn

2:1 | 27:55 | Thomas Raffl

2:2 | 37:57 | Bryce Misley

3:2 | 52:40 | Lucas Thaler

4:2 | 53:22 | Scott Kosmachuk

Zuschauer: 2.769

