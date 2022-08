Red Bulls mit nÃ¤chstem Heimtest gegen Bietigheim

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzt das Testspielprogramm morgen, Freitag, mit dem Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers fort (19:15 Uhr)....

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzt das Testspielprogramm morgen, Freitag, mit dem Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers fort (19:15 Uhr).

Es ist das letzte Freundschaftsspiel in der Salzburger Eisarena, ehe es ab 1. September mit den Gruppenspielen in der Champions Hockey League losgeht. Sonntag wird aber auch noch in Augsburg getestet.

Es geht bereits mit großen Schritten auf den scharfen Saisonstart zu. Genau in einer Woche, am Donnerstag, 1. September, bestreiten die Red Bulls zuhause gegen die Stavanger Oilers das Auftaktspiel in die Champions Hockey League 2022/23. Bis dahin wird noch an einigen Stellen geschraubt, damit die Mannschaft bestmöglich vorbereitet in den europäischen Top-Bewerb starten kann.

Mit den Bietigheim Steelers kommt nach dem jüngsten Meisterduell mit Berlin morgen neuerlich ein DEL-Vertreter nach Salzburg. Die Baden-Württemberger aus der Nähe von Stuttgart haben nach dem Aufstieg vor einem Jahr gerade ihre erste DEL-Saison absolviert und den 13. Platz in der Hauptrunde belegt.

Salzburgs Verteidiger Dennis Robertson: „Der Plan ist, dass wir uns an unser Spiel halten. Wir hatten schon ein paar gute Spiele bis jetzt und wollen das so fortsetzen. Und es wäre schön, ein paar mehr Tore zu schießen. Zumindest mehr als ein Tor wie zuletzt gegen die Berliner Eisbären, das würde uns in unserer Entwicklung weiterbringen.“

Verteidiger Chay Genoway schlägt in dieselbe Kerbe: „Klingt wie ein Klischee, aber wir haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen und gerade in der Pre-Season versucht man, sein eigenes Spiel zu verbessern. Wir wollen das Spiel dabei kontrollieren und als Team weiter zusammenwachsen.“

Die Red Bulls treten dabei ohne die Rekonvaleszenten Paul Huber und Troy Bourke sowie Benjamin Nissner an, der eine Spielpause bekommt. Los geht es zur gewohnten Spielzeit um 19:15 Uhr in der Salzburger Eisarena.

Freundschaftsspiel

EC Red Bull Salzburg – Bietigheim Steelers

Fr, 26.08.2022; Salzburger Eisarena, 19:15 Uhr

Pre-Season Programm der Red Bulls

Am darauffolgenden Sonntag bestreiten die Red Bulls dann ihr letztes Testspiel in Augsburg, bevor am 1. und 3. September zuhause bereits die ersten beiden Gruppenspiele in der Champions Hockey League gegen die Stavanger Oilers bzw. Ilves Tampere anstehen. Die Übersicht:

Fr, 05.08.22 | HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg | 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Red Bulls Salute 2022 | Kitzbühel

Sa, 13.08.22 | EC Red Bull Salzburg – EV Zug | 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

So, 14.08.22 | Mountfield HK – EC Red Bull Salzburg | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Sa, 20.08.22 | EC Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin | 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) OT

Fr, 26.08.22 | EC Red Bull Salzburg – Bietigheim Steelers | 19:15 Uhr

So, 28.08.22 | Augsburger Panther – EC Red Bull Salzburg | 16:30 Uhr

Champions Hockey League | Gruppenspiele 2022/23

Do, 01.09.22 | EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers | 20:20 Uhr

Sa, 03.09.22 | EC Red Bull Salzburg – Ilves Tampere | 20:20 Uhr

Fr, 09.09.22 | Stavanger Oilers – EC Red Bull Salzburg | 18:00 Uhr

So, 11.09.22 | Ilves Tampere – EC Red Bull Salzburg | 15:00 Uhr

Mi, 05.10.22 | EC Red Bull Salzburg – Fribourg-Gottéron | 20:20 Uhr

Mi, 12.10.22 | Fribourg-Gottéron – EC Red Bull Salzburg | 19:45 Uhr