Red Bulls mit drei Testspielen vorm Red Bulls Salute

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg wird in Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 drei hochkarätige Testspiele bestreiten.

Auf dem Spielplan stehen Zug, České Budějovice und Mannheim. Sämtliche Spiele finden auswärts statt, die erste Begegnung der neuen Saison in der Salzburger Eisarena werden die Red Bulls in der Champions Hockey League (ab 31. August, Termine sind noch nicht fixiert) absolvieren.

Die Red Bulls beginnen das neue Eishockey-Jahr mit einem Testspiel gegen den EV Zug in Zell am See (11. August). Beim letzten Aufeinandertreffen vor einem Jahr beim Red Bulls Salute in Kitzbühel hatten die Red Bulls mit 5:3 das bessere Ende für sich. In der letzten Saison der Schweizer NL erreichte Zug das Halbfinale und unterlag dort gegen den späteren Schweizer Meister Genf-Servette.

Eine Woche später (18. August) treten die Red Bulls wie im Vorjahr in Tschechien gegen HC Motor České Budějovice an. Damals endete die Partie 3:2 für das tschechische Heimteam, das in der letzten Saison der Tipsport Extraliga die Playoffs verpasst hat.

Am selben Wochenende (20. August) kommt es in Kitzbühel quasi zur Champions League-Generalprobe, wenn die Red Bulls auf die Adler Mannheim treffen. Der DEL-Halbfinalist der letzten Saison ist einer von sechs Gegnern der Red Bulls in der Regular Season der CHL 2023/24. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams.

Eine Woche darauf steht schon das Red Bulls Salute 2023 in Zell am See auf dem Spielplan (26.-27. August), bei dem die Red Bulls am ersten Spieltag im Halbfinale gegen Helsinki IFK spielen.

Alle Spiele auf einen Blick

Fr, 11.08.23 | EC Red Bull Salzburg – EV Zug | in Zell am See | tba

Fr, 18.08.23 | HC Motor Ceske Budejovice – EC Red Bull Salzburg | 17:30 Uhr

So, 20.08.23 | EC Red Bull Salzburg – Adler Mannheim | in Kitzbühel | 15:00 Uhr

Red Bulls Salute 2023 | Zell am See

Sa, 26.08.23 | EC Red Bull Salzburg – Helsinki IFK | 17:00 Uhr

So, 27.08.23 | EC Red Bull Salzburg – TBA | 15:00 oder 19:00 Uhr

