Red Bulls mit aufgestocktem Kader nach Zell am See

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat vor dem Red Bulls Salute die Mannschaft um einige junge Spieler, die im Sommer schon mit den Profis mittrainiert haben, offiziell erweitert.

Weitere Talente der Red Bull Hockey Juniors werden im Saisonverlauf ebenfalls ihre Chance im Profiteam bekommen.

Jedes Jahr aufs Neue schicken sich etliche Talente aus dem Team der Red Bull Hockey Juniors an, den nächsten Schritt zu machen, sprich sich für das Salzburger Profiteam zu empfehlen. In diesem Sommer haben gleich acht Akademiespieler das Konditionsprogramm sowie auch das Eistraining der letzten zweieinhalb Wochen mit den Profis absolviert.

Bevor die Red Bulls ab Freitag in Zell am See ins Red Bulls Salute starten, wurden mit Torhüter Luca Haitzmann (19), den Verteidigern Fabian Baumann (19), Alexander Rebernig (20) und Jakob Schnabl (19) sowie den Stürmern Adrian Gesson (19), Nikita Bloch (17) und Maximilian Wurzer (22) sieben Red Bull Hockey Juniors in den Salzburger Profikader aufgenommen.

Auch die Stürmer Luca Kogler (20) und Florian Lanzinger (21), die ebenfalls mit der Profi-Trainingsgruppe im Sommer trainiert haben, sowie weitere Talente der Red Bull Hockey Juniors sollen im Verlauf der Saison die Chance erhalten, sich in der win2day ICE Hockey League zu beweisen. Da Torhüter Luca Haitzmann in dieser Woche mit den Red Bull Hockey Juniors bei der U20 Prospects Challenge in Schweden im Einsatz ist, übernimmt der 20-jährige Mika Haim beim Turnier in Zell am See die Position des dritten Torhüters.

Profi-Debüt mit 17 Jahren

Nikita Bloch ist mit 17 Jahren aktuell der jüngste Spieler des Salzburger Profiteams (unten im Bild). Der deutsche Stürmer spielt seit 2023 in der Red Bull Eishockey Akademie und hat in der letzten Saison als 16-Jähriger schon 31 Spiele in der Alps Hockey League absolviert (3 Tore, 4 Assists). Beim jüngsten Test der Red Bulls in Hradec Králové (1:2-Niederlage nach Penaltyschießen gegen Mountfield HK) feierte Bloch bereits sein Profi-Debüt.

Beim Red Bulls Salute hofft auch Nick Poisson auf sein erstes Spiel mit den Red Bulls. Der 25-jährige Stürmer (CAN) ist Salzburgs jüngster Neuzugang und wartet noch auf sein Visum.

Thomas Raffl nach Operation mehrere Wochen außer Gefecht

Einen bitteren Rückschlag zum Saisonauftakt musste hingegen Thomas Raffl hinnehmen, der im Training einen Schuss abbekommen hat (Unterkörper) und vor zwei Tagen operiert werden musste. Der 40-jährige Kapitän der Red Bulls verpasste dadurch bereits die ersten beiden Testspiele und wird voraussichtlich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

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