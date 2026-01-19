Red Bulls machen 6-Punkte-Wochenende perfekt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg feierte im Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HCB Südtirol Alperia einen 7:4-Erfolg und holte damit nach dem Sieg am Freitag in Villach heute den nächsten 3-Punkter.

In einem mitreißenden Spiel, das schon einen guten Vorgeschmack auf die Playoffs gab, drehten die Red Bulls im zweiten Abschnitt einen 2-Tore-Rückstand mit vier Toren (!) zu ihren Gunsten und ließen sich den Sieg auch in der heißen Schlussphase, in der die Gäste noch einmal auf ein Tor herankamen, nicht mehr nehmen. Salzburg bleibt damit in der Tabelle vor den Bozenern auf dem dritten Platz. Michael Raffl traf heute doppelt, dazu trugen sich Thomas Raffl, Mario Huber, Benjamin Nissner, Florian Baltram und Lucas Thaler in die Torschützenliste ein.

Spielverlauf

Mit einem astreinen Fußballtor, aber völlig regelkonform, starteten die Gäste in die Partie. Brett Pollock lenkte den Puck direkt vorm Torraum mit einer Kickbewegung ins Tor (2.), Salzburgs Goalie Atte Tolvanen wirkte etwas überrascht. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, Thomas Raffl verlängerte im Slot den Schuss von Peter Schneider (6.), was der Gästetorhüter Christopher Gibson nicht kommen sah. Danach gerieten die Red Bulls zweimal nacheinander in Unterzahl und Bozen machte viel Druck. Auch danach parierte Atte Tolvanen einige hochkarätige Chancen der Gäste. Erst in den letzten sechs Minuten konnten die Salzburger wieder gefährlich werden. Nach einem rasanten ersten Drittel, in dem Bozen mit starker Offensive mehr vom Spiel hatte, ging es mit dem 1:1 in die Kabine.

Nach einem anfänglichen Powerplay, in dem die Red Bulls nicht recht auf Touren kamen, legten die Gäste aus einem 2 auf 1-Konter wieder vor. Pascal Brunner zog aus dem Bullykreis ins Kreuzeck (23.). Nur zwei Minuten später trafen die Bozener durch ein gut herausgespieltes Tor in Überzahl und erhöhten die Führung auf 3:1 (25.). Das weckte die Red Bulls auf. Jetzt ging es vehement in Richtung Bozener Tor und Mario Huber traf im Nachschuss zum Anschluss (27.). Es wurde ruppiger und emotionaler, das Spiel ging teilweise wild hin und her. Aber Salzburg behielt den Durchblick. Florian Baltram fixierte mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel unter die Querstange den Ausgleich (32.). Es ging weiter. Benjamin Nissner wurde durch eine Abwehrlücke geschickt und vollendete aus vollem Lauf (37.) und im 5:3-Powerplay erhöhte Lucas Thaler schließlich nach einem Traumpass von Michael Raffl zur 5:3-Pausenführung. Die Red Bulls hatten die Partie nach 1:3-Rückstand mit vier Toren gedreht.

Im dritten Abschnitt ging es mit energischen Zweikämpfen weiter auf und ab. Bozen drückte aufs Tempo, hatte Möglichkeiten in einem weiteren Powerplay. Die Red Bulls verteidigten mit vollem Einsatz und kamen damit zu Konterchancen. Aber richtig spannend wurde es nochmal zum Ende hin. Denn Bozen kam wieder heran, Brad McClure traf im Gewühl vorm Tor zum 4:5-Anschluss (55.). Mit einem Rückhand-Tor nach kurzem Antritt stellte Michael Raffl dann aber die Vorentscheidung her (57.), wenn gleich ein weiteres Tor der Gäste nach Videobeweis nicht gegeben wurde. Michael Raffl netzte schließlich auch noch ins leere Tor ein (60.) und fixierte mit seinem Doppelpack den 7:4-Endstand.

Statement Florian Baltram „Das war heute ein super Spiel für die Fans, da war alles dabei: Härte, Tempo, viele Tore. Sicher geben wir nicht gern vier Tore her, aber es war schön, dass wir die Tore vorn auch geschossen haben. Wir haben schon oft gezeigt, dass wir, wenn wir unserem System vertrauen, Rückstände aufholen können und das haben wir auch heute gezeigt. Unser Ziel war, den dritten Platz zu verteidigen und das haben wir geschafft.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

Tore:

0:1 | 01:22 | Brett Pollock

1:1 | 05:11 | Thomas Raffl

1:2 | 22:21 | Pascal Brunner

1:3 | 24:40 | Shane Gersich | PP

2:3 | 26:48 | Mario Huber

3:3 | 31:34 | Florian Baltram

4:3 | 36:09 | Benjamin Nissner

5:3 | 38:54 | Lucas Thaler | PP2

5:4 | 54:24 | Brad McClure

6:4 | 56:04 | Michael Raffl

7:4 | 59:55 | Michael Raffl | EN

Zuschauer: 3.284

