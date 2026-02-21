Red Bulls kommen gegen Villach nicht über einen Punkt hinaus

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League im Heimspiel gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV nach einer 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen mit einem Punkt zufriedengeben.

Dabei hatten es die Salzburger, in deren Reihen Verteidiger Cole Krygier sein Debüt gab, in der Hand, die Begegnung anders zu gestalten. Nach einer 3:1-Führung führten zwei Fehler in der Verteidigung, welche die Villacher gnadenlos ausnutzten, zum 3:3-Ausgleich. Am Ende hatten die Gäste dann auch im Penaltyschießen das Glück auf ihrer Seite und fixierten den ersten Saisonsieg gegen die Red Bulls. Die Salzburger Torschützen waren Peter Schneider, Nash Nienhuis und Michael Raffl.

Spielverlauf

Pass von Thomas Raffl vors Tor, Peter Schneider fälscht ab – 1:0 (4.). Besser konnten die Red Bulls (ohne Peter Hochkofler und Travis St. Denis sowie die gesperrten Tyler Lewington und Niki Kraus) nicht in die Partie starten. Und sie legten gleich noch einen drauf. Michael Raffl setzte Nash Nienhuis schön in Szene und der netzte aus dem Slot zur 2:0-Führung ein (7.). Aber der VSV war zu diesem Zeitpunkt schon längst aufgewacht und Joël Teasdale traf in derselben Minute genau ins Kreuzeck zum 1:2, Salzburgs Goalie David Kickert war ohne Sicht. Im weiteren Auf und Ab hatten die Red Bulls deutlich mehr offensive Anteile, Lucas Thaler hatte u.a. eine dicke Chance aus dem Slot (15.). Aber David Kickert musste bei den Villacher Angriffe auf der Hut sein, auch die Gäste kamen dem Salzburger Tor noch einige Male bedrohlich nahe. 2:1 für die Red Bulls nach 20 Minuten.

Nach der Pause belagerten die Red Bulls das Gästetor von Joe Cannata. Die erste Villacher Offensivaktion war ein Solo von Elias Wallenta (24.), der aber noch entscheidend bedrängt werden konnte. Aber die Gäste kamen, David Kickert wurde einige Male schwer geprüft. Doch genau in dieser Phase zog Salzburgs Michael Raffl trocken aus dem rechten Bullykreis ab und stellte den 2-Tore-Vorsprung wieder her (29.). Die Red Bulls erlangten zwischenzeitlich wieder Kontrolle über das Spiel, aber die Gäste hatten immer wieder starke Phasen mit höchst gefährlichen Schüssen. David Kickert war auf dem Posten. In der Schlussphase drehten die Red Bulls neuerlich auf, Troy Bourke verpasste nach sehenswerter Kombination am rechten Pfosten eine mögliche höhere Führung (36.).

Aber die Gäste verkürzten im Schlussdrittel wieder. Adam Helewka nutzte einen Salzburger Abwehrschnitzer und verwertete aus Nahdistanz (45.). Kurz darauf setzte Guus van Nes zu einem Solo an, konnte aber noch bedrängt werden (47.). Aber Villach setzte nach und erneut aus einem Salzburger Missverständnis in der Defensive gelang den Gästen dann der Ausgleich, Kevin Hancock traf per One-timer direkt vorm Tor (51.). Danach setzte Salzburg zum Sturmlauf an, Lucas Thaler hämmerte die Scheibe an die Latte (57.). Aber auch Villach hatte noch Möglichkeiten, das entscheidende Tor zu machen. Es ging schließlich in die torlose Verlängerung, in der die Red Bulls in den letzten zwei Minuten eine 3:4-Unterzahl überstanden. Im Penaltyschießen hatten aber die Gäste mit 2:1 Toren das bessere Ende und holten sich damit den extra Punkt.

Statement Florian Baltram „Wir haben nach der langen Pause gut angefangen. Aber wir wissen auch, dass Villach jede Kleinigkeit ausnutzt und das hat man bei den Toren gesehen. Wir haben das Spiel die meiste Zeit unter Kontrolle gehabt, aber die Kleinigkeiten machen den Unterschied und es ist bitter, dass wir heute zwei Punkte liegengelassen haben.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – EC iDM Wärmepumpen VSV 3:4 (2:1, 1:0, 0:2) SO

Tore:

1:0 | 03:04 | Peter Schneider

2:0 | 06:12 | Nash Nienhuis

2:1 | 06:57 | Joël Teasdale

3:1 | 28:04 | Michael Raffl

3:2 | 44:49 | Adam Helewka

3:3 | 50:49 | Kevin Hancock

3:4 | 65:00 | Nikita Scherbak | PS

Zuschauer: 3.149