Red Bulls kÃ¤mpfen in Nordirland um CHL-Playoff

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet am kommenden Dienstag, 10. Oktober, in der Regular Season der Champions Hockey League das Auswärtsspiel in Nordirland gegen die Belfast Giants (20:00 Uhr, ORF TVthek).

Die Red Bulls haben nach bislang vier Spielen drei Zähler am Konto und wollen in Belfast möglichst voll punkten, um im Rennen um einen Playoff-Platz zu bleiben.

Die Ausgangslage

Nach einem schwierigen Start in die CHL 2023/24 mit drei Niederlagen gegen Skellefteå AIK, Adler Mannheim und ERC Ingolstadt haben die Red Bulls im vierten Spiel der Regular Season zuhause gegen die Stavanger Oilers voll angeschrieben und halten im Gesamtklassement der 32 Teams auf dem 18. Platz; die ersten 16 Teams steigen in die K.O.-Runde, beginnend mit dem Achtelfinale, auf. Die Red Bulls brauchen jeden Punkt, um in den letzten zwei Runden – das sechste und letzte Spiel der Regular Season steigt am 17. Oktober in Salzburg gegen die Lahti Pelicans – den angestrebten Playoff-Einzug zu schaffen.

Genauso die Belfast Giants. Auch die Nordiren haben mit dem 4:0-Heimsieg gegen den HCB Südtirol Alperia erst einmal gepunktet. Davor unterlagen sie u.a. in Innsbruck nur knapp mit 1:2. Beide Kontrahenten brauchen also einen Sieg, um die Playoff-Chancen zu wahren, die Giants haben dazu aber den Heimvorteil.

Der Gegner

Der in Nordirland beheimatete Club wurde 2000 gegründet und hat seitdem sieben nationale Titel geholt. In der vergangenen Saison haben die Giants ihre Nr. 1-Position auf der Insel deutlich unterstrichen und den ersten Triplesieg der Clubgeschichte – Challenge Cup Champions, Elite League Champions und Elite League Playoff Champions – klargemacht. Auch in die neue Saison haben die Nordiren mit vier Siegen in vier Spielen im Challenge Cup einen makellosen Start hingelegt.

Die Mannschaft von Head Coach Adam Keefe – der erst 39-jährige Kanadier steht in Belfast bereits seit 2017 auf der Trainerbank – hat ein Durchschnittsalter von fast 28 Jahren und besteht zur Hälfte aus Nordamerikanern (acht Kanadier, sechs US-Amerikaner). Nur zehn Spieler stammen von der Insel, dazu gesellen sich noch zwei Italiener und ein Japaner. Das Durchschnittsalter der Red Bulls liegt bei 26,8 Jahren.

In der CHL ist der englische Meister heuer zum dritten Mal dabei, kam bislang wie auch letzte Saison über die Gruppenphase aber nicht hinaus. In der aktuellen Regular Season haben die Giants ihr bislang einziges Heimspiel am 9. September gegen Bozen mit 4:0 gewonnen und wurden dabei in der 7.500 Zuschauer fassenden SSE Arena von 6.130 Fans unterstützt.

Die Red Bulls bestreiten bereits ihre achte CHL-Saison und haben jedes Mal auch das Playoff erreicht. Für das erste Aufeinandertreffen mit Belfast kann Salzburgs Head Coach Oliver David auf den kompletten Kader zurückgreifen, auch Tim Harnisch und Paul Stapelfeldt haben sich wieder fit gemeldet.

Verteidiger Dennis Robertson „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, die Belfast Giants haben Bozen klar geschlagen und sie haben auch eine erfolgreiche jüngere Geschichte. Dazu haben sie viele nordamerikanische Spieler in ihren Reihen, wir erwarten daher ein schnelles und körperbetontes Spiel. Es wird auch darauf ankommen, wer im Kampf um wichtige CHL-Punkte mental stärker ist. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für uns und wir sind schon sehr gespannt darauf.“

Champions Hockey League

Belfast Giants – EC Red Bull Salzburg

Di, 10.10.2023; The SSE Arena, 20:00 Uhr

ORF TVthek, zeitversetzt in ORF Sport Plus

