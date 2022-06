Red Bulls holen neuen kanadischen Top-StÃ¼rmer

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verstärkt sich in der kommenden Spielzeit mit einem neuen Stürmer. Der 28-jährige Kanadier Troy Bourke...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verstärkt sich in der kommenden Spielzeit mit einem neuen Stürmer.

Der 28-jährige Kanadier Troy Bourke hat in der letzten Saison bei Oulun Kärpät gespielt und tritt nun mit den Red Bulls erstmals in der win2day ICE Hockey League an.

Wenn Troy Bourke nach Salzburg kommt, ist es bereits seine dritte Station in Europa, nachdem er davor von 2014 bis 2019 bei verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL gespielt hat. Ab 2019 folgten zwei Saisonen in der benachbarten PENNY DEL bei den Schwenninger Wild Wings und schließlich die letzte Saison in Finnlands Liiga bei Oulun Kärpät, wo der Kanadier in 60 Spielen auf 13 Tore und 24 Assists kam. Damit war er zugleich der zweitbeste Scorer im Team von Oulun Kärpät. Auch in den beiden DEL-Saisonen gehörte der in Edmonton geborene Stürmer immer zu den besten Akteuren seines Teams.

„Ich habe mich für die Red Bulls entschieden, weil die Organisation einen sehr guten Ruf genießt und den Fokus auf die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten sowie das Gewinnen legt“, sagt Troy Bourke. Und weiter: „Ich bin ein Spielmacher, ein 2-Wege-Center, gehe auch dahin, wo es wehtut und sehe mich als Teamspieler. Ich möchte in meiner persönlichen Performance das nächste Level erreichen und dem Team helfen, neuerlich die Meisterschaft zu holen.“

Und er trifft zumindest einen alten Bekannten. „Vor einigen Jahren habe ich mit Ty Loney gespielt. Er ist ein super Spieler und ein noch besserer Kumpel. Ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen. Matt [McIlvane] habe ich noch nicht getroffen, aber in den Gesprächen waren wir bei den Zielen für die nächste Saison auf einer Wellenlänge.“

Salzburgs Head Coach Matt McIlvane: „Wir freuen uns darauf, Troy in unserem Team zu haben. Er ist ein sehr starker 2-Wege-Center und verfügt über ein excellentes Gespür, das Spiel aufzuziehen. Er ist darüber hinaus aber auch ein hartnäckiger Arbeiter und wird helfen, unsere Stürmerreihen gut zu verstärken.“

Der aktuelle Kader der Red Bulls für die Saison 2022/23

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Dominique Heinrich (AUT)

Keegan Kanzig (CAN)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Aljaž Predan (SLO)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)