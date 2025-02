Red Bulls holen in Asiago einen Punkt

Asiago. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League im Nachtragspiel gegen Migross Supermercati Asiago Hockey trotz dominanter Spielweise mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben, nimmt aber einen Punkt aus Asiago mit.

Die Red Bulls diktierten Großteils das Spiel mit vielen hochkarätigen Chancen und übernahmen auch zweimal die Führung. Aber Asiago glich mit starker Defensive und über die typischen Konter immer wieder aus und sicherte sich schließlich den zweiten Punkt. Morgen, Mittwoch, geht es für die Red Bulls gleich mit dem nächsten Auswärtsspiel in Bruneck gegen den HC Pustertal Wölfe weiter (19:45 Uhr, Livestream).

Spielverlauf

Die Red Bulls begannen druckvoll und erarbeiteten sich früh gute Chancen, die lange am Goalie von Asiago, Marco Constantini, abprallten. Die Hausherren kamen kaum ins Spiel, nutzten aber prompt ihren ersten 2 auf 1-Konter mit dem Tor von Alexander Ierullo zur Führung (8.). Die Red Bulls hatten die Antwort, Troy Bourke verwertete keine Minute später den Kurzpass genau aufs Blatt von Florian Baltram zum Ausgleich (9.). Schon bald diktierten die Red Bulls wieder das Geschehen und Scott Kosmachuk brachte die Red Bulls erstmals in Führung, als er die Scheibe im Angriffsdrittel glücklich auf den Schläger bekam und mit Gefühl unter die Querstange setzte (18.). Davor verletzte sich Asiagos Lorenzo Casetti, nachdem er bei einem Check unglücklich in die Bande gestürzt ist, und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. Wir wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute und schnelle Genesung.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts verhinderte Salzburgs Goalie Atte Tolvanen zunächst den drohenden Ausgleich beim Solo von Matteo Gennaro (21.). Danach übernahmen wieder die Red Bulls, zeigten viel Laufbereitschaft und klopften, unterbrochen nur von wenigen Vorstößen der Hausherren, ein ums andere Mal am gegnerischen Tor an. Sie kreierten eine Vielzahl an guten Chancen, bissen sich aber an der Abwehr der Gastgeber die Zähne aus. Noch in der 40. Minute setzte Scott Kosmachuk die Scheibe nach Solo an die Stange und im Gegenzug traf Nicholas Saracino ebenfalls nach kurzem Alleingang und entgegen zum Spielverlauf zum 2:2-Pausenstand.

Im Schlussdrittel zeichnete sich wieder dasselbe Bild ab, Salzburg spielte und kreierte Chancen, Asiago wartete auf die gefährlichen Konter. In der 49. Minute wurden die Red Bulls endlich mit der neuerlichen Führung belohnt, Mario Huber setzte die Scheibe aus spitzem Winkel zum 3:2 unter die Querstange. Aber Asiago blieb gefährlich, Nicholas Saracino verpasste den Puck nach einem Breakaway bei halboffenem Tor nur knapp (52.). Sechs Minuten später glichen die Hausherren tatsächlich wieder aus und diesmal traf Nicholas Saracino zum zweiten Mal an diesem Abend (58.). So ging es in die torlose Verlängerung, in der beide Teams abwechselnd zu Top-Chancen kamen, aber nicht verwerten konnten. Im Penaltyschießen traf schließlich nur Matteo Gennaro und besiegelte damit die 3:4-Niederlage der Red Bulls in Asiago, die sich bei besserer Chancenverwertung weit mehr als nur einen Punkt verdient hätten.

Statement Oliver David „Wir haben es am Schluss leider verpasst, die Führung über die Zeit zu bringen. Es ist einfach immer sehr schwer, hier zu spielen. Wir wissen genau, wie sie spielen, aber es ist trotzdem schwierig, das zu verhindern.“

