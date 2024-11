Red Bulls holen einen Punkt in Ljubljana

Ljubljana. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen Olimpija Ljubljana mit 1:2 nach...

Ljubljana. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen Olimpija Ljubljana mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Es war die erste Niederlage nach zuletzt sieben Salzburger Siegen in Folge. Die Slowenen gingen im ersten Drittel mit der etwas besseren Performance in Führung. Lucas Thaler erzielte im zweiten Durchgang den verdienten Ausgleich. Nach einem zähen Ringen musste es nach torlosem Schlussdrittel und torloser Verlängerung schließlich ins Penaltyschießen, in dem die Slowenen die besseren Schützen hatten und den extra Punkt ergatterten.

Spielverlauf

Im ersten Saisonvergleich mit den Red Bulls (mit Rückkehrer Nash Nienhuis) spielten die Gastgeber noch ohne Ex-NHL-Star Nick Bonino. Aber den brauchten sie auch nicht. Zumindest im ersten Drittel, in dem sie die nicht unverdiente 1:0-Führung übernahmen. Nach einem anfänglichen Abtasten wurden die Slowenen nämlich drückender und kamen im ersten Powerplay schon zu guten Chancen (ab 10.). Maris Bicevskis leitete etwas später einen Kurzpass aus vollem Lauf weiter und erzielte so das Tor (14.). Danach legten auch die Red Bulls etwas zu und kamen gefährlich vors slowenische Gehäuse. Aber noch nicht zwingend genug für Olimpijas Goalie Lukas Horak.

Nach der Pause pressten die Salzburger und verlagerten die Partie in die Offensivzone. Peter Schneider hatte die Möglichkeit vorm Tor auf einen Rebound (25.), kurz danach auch Andrew Rowe (26.). Lucas Thaler netzte schließlich frei aus kurzer Distanz ein und schoss die Red Bulls zum verdienten Ausgleich (26.). Den ersten gefährlichen Angriff der Slowenen im zweiten Abschnitt beendete Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen, der Robert Sabolic direkt vor ihm stoppte (29.). Bei einem danach sehr gut aufgezogenen Powerplay schossen die Red Bulls viel, konnten den Vorteil aber nicht nutzen. Danach verlief das Spiel lange ereignislos, bis die Hausherren bei einem Powerplay wieder Stress machten, aber gegen die gut arbeitende Salzburger Abwehr inklusive Atte Tolvanen nichts ausrichten konnten. Es ging mit dem 1:1 in die zweite Pause, die Red Bulls hatten insgesamt mehr vom zweiten Drittel.

Der dritte Abschnitt war ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ging auf und ab, abwechselnd wurden gute Chancen kreiert, es wurde kein Zentimeter Eis hergeschenkt. Das zog auch Strafen nach sich, Thomas Raffl kam im Powerplay nach weiteren Möglichkeiten direkt vorm Goalie zum Nachschuss (54.), kurz darauf verpasste Luca Auer im Torraum seine Chance (55.). Nach einer hektischen Endphase, in der beide Goalies alle Register zogen, blieb es bei dem 1:1, die Verlängerung musste her. Und die hatte es in sich. Die Red Bulls verteidigten aufopfernd eine 3:4-Unterzahl gegen richtig gut agierende Slowenen, brachten das aber über die Zeit und erzwangen das Penaltyschießen. Dort hatten die Slowenen, die ihre ersten beiden Penaltys verwerteten, die besseren Karten, während die Red Bulls nicht einnetzen konnten. Salzburg unterlag somit mit 1:2, nahm aber zumindest einen Punkt aus Ljubljana mit.

Statement Oliver David „Wir hatten einen schwierigen Start ins Spiel gegen gut organsierte Slowenen. Im zweiten Abschnitt wurden wir besser und machten auch den Ausgleich. Im Schlussdrittel hatten wir unsere Chancen, wie auch die Slowenen, aber heute war es einfach nicht genug von uns gegen eine hart kämpfende Heimmannschaft.“

win2day ICE Hockey League

Olimpija Ljubljana – EC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) SO

Tore:

1:0 | 13:59 | Maris Bicevskis

1:1 | 25:31 | Lucas Thaler

2:1 | 65:00 | Kale Kerbashian | PS

Zuschauer: 1.519

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 01.12.24 | 16:30 | EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz | Puls 24

CHL | Di, 03.12.24 | 18:00 | EC Red Bull Salzburg – Färjestad BK | ORF Sport+

So, 08.12.24 | 16:00 | Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg

