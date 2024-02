Red Bulls holen dÃ¤nischen Nationalspieler zurÃ¼ck

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg hat den dänischen Stürmer Nicolai Meyer verpflichtet. Der 30-Jährige hat bereits in der letzten Saison...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg hat den dänischen Stürmer Nicolai Meyer verpflichtet.

Der 30-Jährige hat bereits in der letzten Saison in Salzburg gespielt und dabei das entscheidende Tor zur Meisterschaft im siebenten Finalspiel in Bozen geschossen. Meyer wechselt von IF Björklöven aus der zweiten schwedischen Liga nach Salzburg und wird die Red Bulls in der finalen Phase der Meisterschaft verstärken.

Nicolai Meyer „Letztes Jahr habe ich mit dieser besonderen Organisation meinen ersten Titel gewonnen, das war wirklich unglaublich. Diese Saison war ich in Schweden, bin gut in Form und es fühlt sich großartig an, wieder hier zu sein.“

Für Nicolai Meyer ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Stürmer spielte bereits in der letzten Saison in Salzburg und verhalf den Red Bulls mit seinem Tor zum 2:1-Sieg im entscheidenden Finalspiel in Bozen zum achten Meistertitel. Davor spielte der Däne bereits eine Saison mit den spusu Vienna Capitals in der win2day ICE Hockey League und hat sein Land auch bei den olympischen Spielen in Beijing 2022 vertreten (1 Tor, 1 Assist in 5 Spielen). Mit dem IF Björklöven kam Meyer in der laufenden Saison in 43 Spielen auf 12 Tore und 15 Assists.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Nicolai hatte großen Anteil an unserem letztjährigen Teamerfolg. Er kennt den Großteil der Mannschaft, unser Spielsystem sowie die Liga. Er weiß, was es bedarf, um erfolgreich in unserer Liga zu sein. Mit seiner Dynamik und Finesse bringt er Elemente ins Team ein, die uns sicher guttun werden.“

Nicolai Meyer ist bereits in Salzburg eingetroffen und hat nach dem Durchlaufen der medizinischen Tests bereits mit der Mannschaft trainiert.

Die nächsten Spiele der Red Bulls

Fr, 16.02.24 | 19:15 | HK SZ Olimpija – EC Red Bull Salzburg

So, 18.02.24 | 15:00 | EC Red Bull Salzburg – BEMER Pioneers Vorarlberg

Mi, 21.02.24 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals