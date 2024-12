Red Bulls holen am Stefanitag drei Punkte in Graz

Graz. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Moser Medical Graz99ers mit 3:2 und feierte damit auch im ersten Saisonvergleich in Graz einen Sieg gegen die Steirer.

Nach einem 0:1-Rückstand im ersten Abschnitt drehten die Red Bulls – u.a. mit Florian Baltram, der nach fast vier Monaten sein Comeback gab – geradezu auf und die Partie mit drei Toren zu ihren Gunsten. Im umkämpften Schlussdrittel verkürzten die Grazer mit viel Offensive noch auf 2:3, doch dann war den Red Bulls der Sieg nicht mehr zu nehmen.

Spielverlauf

Drei Monate und 26 Tage nach seinem bislang letzten Spiel – der Freundschaftsvergleich am 31. August in Kaufbeuren gegen Glasgow Clan – hat Stürmer Florian Baltram heute in Graz sein Comeback gegeben und sich damit wohl auch ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Auch Peter Schneider war wieder dabei. Damit fehlten den Red Bulls Ali Wukovits, Niki Kraus, Vadim Schreiner, Thomas Raffl (krank), Lucas Thaler nach einer Verletzung im gestrigen Training (Oberkörper) und Phillip Sinn (Kaderregelung).

Auch aufgrund zweier Unterzahlspiele verbrachten die Red Bulls die erste Hälfte des Startdrittels zunächst in der Defensivzone. Torhüter Atte Tolvanen hatte erste Aufgaben zu lösen, kam aber nicht in Schwierigkeiten. Dann wurden die Red Bulls auch nach vorn aktiv und öffneten das Spiel. Chancen waren noch rar gesät, auch wenn Salzburg einige gefährliche Momente kreierte, ohne Graz‘ Rückhalt Jonas Gunnarsson in Verlegenheit zu bringen. Als es fast schon in die Pause ging, kam Marcus Vela unmittelbar vorm Tor an einen Rebound und traf ins Kreuzeck zur Führung der Hausherren (19.).

Im zweiten Durchgang zeigten die Red Bulls ein anderes Gesicht und übernahmen die Initiative. Peter Schneider belohnte das per Direktabnahme mit einem Hammerschuss von der blauen Linie und dem Treffer zum 1:1-Ausgleich (24.). Salzburg blieb drauf, ließ hinten kaum etwas zu und übernahm die Führung. Nash Nienhuis traf aus Halbdistanz zum 2:1 (30.), der Grazer Goalie war ohne Sicht. Danach vereitelte Atte Tolvanen die Top-Chance der Hausherren mit dem heranstürmenden Jimmy Oligny (33.) und fast postwendend wurde Benjamin Nissner auf der anderen Seite am linken Pfosten bedient und ließ zur 3:1-Führung abtropfen (34.). Die Red Bulls hatten die Partie gedreht und führten mit zwei Toren Vorsprung.

Viel Hin und Her im Schlussdrittel dann. Graz spielte auf den Anschluss, zog das Tempo an. Salzburg hielt dagegen und kam selbst zu Möglichkeiten. Aber der Grazer Druck wurde größer und nachdem Atte Tolvanen zwei, drei gute Chancen vereiteln konnte, traf Trevor Gooch im Nachschuss im Fallen zum 2:3 (54.). In der teilweise hektischen Schlussphase wurde es zwar noch mal brenzlich vor dem Salzburger Tor, aber die Red Bulls verteidigten mit Übersicht und Herz und brachten den verdienten 3-Punkter in Graz über die Zeit.

Statement Peter Schneider „Wir kennen die Grazer als gute Heimmannschaft. Nach dem ersten Drittel haben wir wieder zu unserem Spiel gefunden, sind mehr eisgelaufen und haben Zweikämpfe gewonnen. Damit haben wir auch die Tore geschossen, die letztlich zum Sieg gereicht haben.“

win2day ICE Hockey League

Moser Medical Graz99ers – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Tore:

1:0 | 18:52 | Marcus Vela

1:1 | 23:58 | Peter Schneider

1:2 | 29:25 | Nash Nienhuis

1:3 | 33:51 | Benjamin Nissner

2:3 | 53:59 | Trevor Gooch

Zuschauer: 3.498

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV