Red Bulls halten routinierte Verteidiger im Team

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg kann in der Defensive auch in der kommenden Saison auf einen großen Teil des aktuellen Meisterteams bauen.

Mit Chay Genoway, Tyler Lewington und Dennis Robertson haben drei arrivierte kanadische Verteidiger ihre Zusammenarbeit mit den Red Bulls verlängert.

Die beste Defensive der Liga war ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum neuerlichen Meistertitel der Red Bulls in der win2day ICE Hockey League. Umso größer ist die Freude nun bei den Red Bulls, dass gleich drei verdiente Verteidiger mit einem großen Erfahrungsschatz und viel Herzblut auch in Zukunft das Salzburger Jersey tragen werden.

Chay Genoway kam letztes Jahr aus der schwedischen Top-Liga SHL nach Salzburg und hatte da schon einen schwedischen Meistertitel und den Sieg in der Champions Hockey League mit dem Frölunda HC (2019) sowie jede Menge weitere internationale Erfahrung aus mehreren Jahren in der KHL im Gepäck. Nun hat der 36-jährige Kanadier seiner Vita den nächsten Meistertitel hinzugefügt und bestach mit Übersicht, großem Kampfgeist und starkem Zug zum Tor. Genoway hat in der letzten Saison mit 11 Toren und 24 Assists die meisten Scorerpunkte aller Salzburger Verteidiger, zugleich fünftbester Verteidiger der gesamten Liga, erzielt.

Für Tyler Lewington war die letzte Saison mit den Red Bulls die erste Europastation seiner Karriere. Der 28-jährige Kanadier hatte davor u.a. auch 12 Spiele mit vier verschiedenen Vereinen in der NHL bestritten. Lewington hat dem physischen Spiel der Red Bulls zusätzliche Akzente verliehen und somit für Respekt in der Defensivzone gesorgt. Mit 6 Toren hat der Verteidiger auch einen persönlichen Rekord aufgestellt; es waren die meisten Saison-Tore bei einem Profi-Club, die schließlich auch zu seinem ersten Profi-Meistertitel führten.

Während die ICE Hockey League für Genoway und Lewington noch Neuland war, wusste Dennis Robertson vor seinem Engagement mit den Red Bulls im letzten Jahr bereits, was auf ihn zukommt. Der 31-jährige Kanadier kam 2019 aus der AHL nach Bozen, wo er zwei Jahre blieb und in der Saison 2020/21 mit den Südtirolern im Finale dem KAC unterlag. Nach einer Saison in Tschechien hat Robertson nun seine erste Saison mit den Red Bulls absolviert und feierte nach dem Gewinn des Calder Cups in der AHL 2018/19 seinen zweiten Meistertitel. Allein im Playoff erzielte der Verteidiger 5 Tore und 6 Assists, womit er auch die meisten Punkte eines Liga-Verteidigers in den Playoffs verbuchte. Insgesamt kam Robertson in der letzten Saison auf 7 Tore und 25 Assists.

