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EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Red Bulls halten an Eigenbauspieler Luca Auer fest

14. April 20261 Mins read66
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Luca Auer (RBHJ). - © GEPA pictures/ David Geieregger
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, auch in der Saison 2026/27 mit dem Salzburger Stürmer Luca Auer weiter zusammenarbeiten zu können.

Der Eigenbauspieler hat einen laufenden Vertrag und will sich im Profiteam der Red Bulls etablieren.

Der 21-jährige Stürmer hat beim Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg das Eishockey spielen gelernt, anschließend die Red Bull Eishockey Akademie durchlaufen und 2021 mit dem Akademieteam auch den Titel in der ICE Young Stars League (U20) gewonnen. Noch im selben Jahr debütierte der in Oberndorf bei Salzburg aufgewachsene Stürmer im Salzburger Profiteam und erzielte im Februar 2022 sein erstes Tor in der win2day ICE Hockey League.

In den folgenden Jahren gelang Auer mehr und mehr der Sprung ins Profiteam, womit er seinen Anteil an den letzten vier ICE-Titelgewinnen mit den Red Bulls hat. Parallel dazu nahm er die Chance wahr, sich bei den Red Bull Hockey Juniors mit Spielen in der Alps Hockey League weiterzuentwickeln und zusätzliche Spielpraxis zu bekommen. In der letzten Saison waren es insgesamt 12 AHL-Spiele, in denen Auer auf 5 Tore und 8 Assists kam. In der win2day ICE Hockey League wurde er in 48 Spielen (inklusive Playoffs) eingesetzt und verzeichnete 2 Tore und 3 Assists. In der nächsten Saison will Auer nun noch mehr Verantwortung übernehmen und strebt einen Fixplatz im Salzburger Profiteam an.

Die Red Bulls bedanken sich bei Luca Auer für seinen Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und freuen sich auf die nächste gemeinsame Spielzeit mit ihm.

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