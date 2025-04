Red Bulls halten an Akademiespielern fest

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit den Verteidigern Lukas Hörl (laufender Vertrag) und Philipp Wimmer (Vertrag wurde verlängert).

Beide Spieler kommen aus der Red Bull Eishockey Akademie und wollen sich im Profiteam der Red Bulls etablieren. Der EC Red Bull Salzburg freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den jungen Verteidigern und dankt ihnen für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison.

Red Bulls und Lukas Hörl setzen Zusammenarbeit fort

Der gebürtige Salzburger hat einen laufenden Vertrag mit dem Champion der win2day ICE Hockey League und möchte sich einen Fix-Platz im Profiteam erarbeiten. Und er könnte nach Luca Auer, Lukas Schreier, Paul Stapelfeldt und Thomas Pfarrmaier der nächste Salzburger sein, der es aus dem eigenen Nachwuchs über die Red Bull Eishockey Akademie ins Profiteam des EC Red Bull Salzburg schafft. In der jüngsten Meisterschaftssaison verbuchte der 22-Jährige 24 Spiele im Grunddurchgang sowie 10 Spiele in den Playoffs der win2day ICE Hockey League mit den Red Bulls.

Der groß gewachsene Verteidiger zeigt starke physische Präsenz und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Auch im Offensivspiel weiß er sich geschickt zu bewegen und kann aus der hinteren Reihe den Angriffsdruck der Red Bulls erhöhen. Der mannschaftsdienliche Spieler zählte daneben in den letzten Jahren bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League zu den Stützen des jungen Teams – in der Saison 2024/25 kam er in 28 Spielen auf 3 Tore und 9 Assists – und ging der Mannschaft in der letzten Spielzeit als Kapitän voran, was ihm auch in der Persönlichkeitsentwicklung zusätzliche Sicherheit gegeben hat. Mit den Juniors holte der zweifache Champion der U20 ICE Hockey League auch einmal den österreichischen AHL-Meistertitel.

Philipp Wimmer bleibt im Team der Red Bulls

Der 23-jährige Wiener spielt seit acht Jahren in der Organisation der Red Bulls und will sich endgültig im Profiteam festsetzen. 2017 kam er an die Red Bull Eishockey Akademie und hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Mit 19 Jahren bestritt er mit den Red Bull Hockey Juniors die ersten Spiele in der Alps Hockey League und debütierte eine Saison später (2020/21) bei den Profis der Red Bulls. In der Saison 2022/23 musste er fast die gesamte Spielzeit wegen einer hartnäckigen Herzmuskelentzündung pausieren, kämpfte sich aber am Ende wieder zurück und bestritt neben etlichen AHL-Spielen auch zwei Spiele in der win2day ICE Hockey League.

In der letzten Saison kam der 1,94 Meter große Verteidiger, der mit guten Offensivfähigkeiten ausgestattet ist und damit Torgefahr ausstrahlt, in der ICE Hockey League in 32 Spielen (inklusive Playoffs) auf 1 Tor und 7 Vorlagen. In der AHL stand er mit den Red Bull Hockey Juniors für 12 Spiele auf dem Eis (3 Tore, 6 Assists). Zudem gehört Wimmer seit vier Jahren zum erweiterten Kader des österreichischen Nationalteams und hat im Mai 2023 auch an der Weltmeisterschaft teilgenommen.

