Red Bulls gewinnen Schlager gegen Wien mit 3:2 nach Overtime

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich in der bet-at-home ICE Hockey League zuhause gegen die spusu Vienna Capitals in einer spannenden Partie mit 3:2 nach Verlängerung durch.

700 Zuschauer in der ausverkauften Salzburger Eisarena sahen ein intensives und Großteils ausgeglichenes Spiel, in dem die Red Bulls im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung gingen. Nach dem Ausgleich der Gäste im Schlussdrittel ging es in die Verlängerung, in der Ali Wukovits nach kurzem Alleingang den entscheidenden Treffer setzte und den zweiten extra Punkt fixierte.

Für das Schlagerspiel gegen die Spusu Vienna Capitals konnten die Red Bulls wieder auf Alexander Pallestrang und Lucas Thaler (hatte zuvor schon in der AHL gespielt) zählen. Dafür fehlten neben den Rekonvaleszenten Atte Tolvanen und Lukas Schreier heute auch Peter Schneider und Mario Huber wegen eines positiven Coronatests. Auch Head Coach Matt McIlvane musste als Corona-Verdachtsfall heute der Mannschaft fernbleiben. Die Red Bulls übernahmen im ersten Abschnitt in einer ausgeglichenen Partie die Führung. Alexander Pallestrang (8.) traf beim Comeback aus der Distanz und Peter Hochkofler bedankte sich bei Danjo Leonhardt für den Pass vors verwaiste Tor (15.), weil Wiens Goalie Bernhard Starkbaum die Scheibe dahinter vertendelte.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie deutlich intensiver und die Gäste stärker. Die Caps hatten die besseren Möglichkeiten, scheiterten aber ein ums andere Mal am starken Salzburger Torhüter JP Lamoureux, der mit etlichen Paraden das 2:0 nach 40 Minuten festhielt. In der 48. Minute aber trafen die Capitals im ersten Powerplay zum 1:2-Anschluss, Matthew Neal fälschte einen Schuss unhaltbar ab. In der 54. Minute glichen die Gäste dann aus, Matt Prapavessis traf nach einem kurzen Gestocher vor dem Tor mit Übersicht ins Kreuzeck, JP Lamoureux hatte keine Sicht.

Nach einer starken Salzburger Schlussphase ging es schließlich in die Verlängerung, in der Ali Wukovits nach eineinhalb Minuten nach kurzem Solo Bernhard Starkbaum die Scheibe durch die Schoner spielte und damit den 3:2-Endstand fixierte. Am Dienstag steigt in Wien gleich das nächste Duell mit den Hauptstädtern.

bet-at-home ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals 3:2 (2:0, 0:0, 0:2) OT

Tore:

1:0 | 07:27 | Alexander Pallestrang

2:0 | 14:05 | Peter Hochkofler

2:1 | 47:47 | Matthew Neal | PP

2:2 | 53:33 | Matthew Prapavessis

3:2 | 61:26 | Ali Wukovits

Zuschauer: 700