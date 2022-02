Red Bulls gewinnen Offensivspektakel gegen Innsbruck mit 5:4

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der bet-at-home ICE Hockey League gegen den HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der bet-at-home ICE Hockey League gegen den HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ mit 5:4.

In einem über weite Strecken offenen Schlagabtausch wechselte die Führung vor begeisterten 1.507 Zuschauern mehrmals, erst im Schlussdrittel entschieden die Hausherren das Spiel mit dem fünften Treffer knapp für sich. Und Stürmer Brian Lebler stellte sich dabei gleich mit einem Tor für sein neues Team ein.

Beim letzten Heimspiel des laufenden Grunddurchgangs debütierte Brian Lebler bei den Red Bulls, auch Vincent LoVerde, Lucas Thaler und Paul Huber waren wieder an Bord. Es fehlten die Rekonvaleszenten Ali Wukovits, Peter Hochkofler, Florian Baltram und Lukas Schreier. Die Partie war von Beginn an ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten und es sollten nicht weniger als insgesamt 9 Tore fallen. Die Red Bulls gingen mit einem Nachschuss von Thomas Raffl (10.) in Führung, gerieten aber vor der ersten Pause nach einem Innsbrucker Doppelschlag mit 1:2 ins Hintertreffen. Im zweiten Durchgang legten die Hausherren in den ersten 5 Minuten mit drei Toren auf 4:2 vor, Benjamin Nissner, Brian Lebler gleich bei seinem Salzburg-Debüt und Keegan Kanzig schrieben für die Red Bulls an. Doch wieder kamen die Innsbrucker zurück, mit zwei gut herausgespielten Toren (31., 34.) glichen sie nach 40 Minuten auf 4:4 aus.

Auch im Schlussdrittel hatten beide Torhüter, JP Lamoureux bei den Red Bulls und René Swette bei den Gästen, abwechselnd alle Hände voll zu tun. Die Red Bulls wurden dann aber druckvoller und Paul Huber holte in der 52. Minute mit viel Kampf im Nachschuss die Führung zurück. JP Lamoureux hielt den 5:4-Erfolg schließlich noch mit einigen starken Saves in der Schlussphase gegen sechs Innsbrucker Feldspieler fest, sodass die Red Bulls im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs gegen die erwartet offensiv-starken Innsbrucker noch einmal volle Punkte machen konnten.

bet-at-home ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – HC TIWAG Innsbruck „Die Haie“ 5:4 (1:2, 3:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 09:49 | Thomas Raffl

1:1 | 12:46 | Daniel Jakubitzka

1:2 | 13:17 | Lukas Bär

2:2 | 20:28 | Benjamin Nissner

3:2 | 24:21 | Brian Lebler

4:2 | 24:59 | Keegan Kanzig

4:3 | 30:45 | Michael Huntebrinker

4:4 | 33:08 | Zachary Magwood

5:4 | 51:34 | Paul Huber

Zuschauer: 1.507