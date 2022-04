Red Bulls gewinnen hauchdÃ¼nn auch dritten Final-Fight mit Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im dritten Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 zuhause...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im dritten Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehérvár AV19 zuhause knapp mit 2:1 durch und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:0 in Führung.

3.400 begeisterte Zuschauer sahen in der ausverkauften Salzburger Eisarena ein packendes Duell mit einem ebenbürtigen Gegner, in dem Jan-Mikael Järvinen in der 59. Minute den 2:1-Sieg fixierte, zuvor glich Thomas Raffl im zweiten Durchgang zum 1:1 aus. Das vierte Finalspiel steigt am Montag in Székesfehérvár und die Red Bulls haben dort bereits den ersten Matchpuck auf die Meisterschaft.

Vor mit 3.400 Zuschauern ausverkauftem Haus lieferten sich beide Teams von Beginn an eine mitreißende Partie, in der beide anfangs auf Defence bedacht waren und in einem dennoch schnellen Spiel nur wenig Chancen zuließen. Erst gegen Ende des ersten Drittels drehten die Red Bulls auf und wurden erstmals richtig gefährlich. Im zweiten Durchgang trafen die Gäste anfangs zweimal die Stange und gingen in der 26. Minute nach einem 3 auf 2-Konter durch Gleason Fournier in Führung. Danach zwangen die Red Bulls ihren Gegner über weite Strecken in die Defensivzone, wo Fehérvárs Torhüter Rasmus Tirronen lange alles vereitelte. In der 39. Minute aber wurden die Red Bulls endlich mit dem verdienten Ausgleich belohnt. Thomas Raffl hämmerte die Scheibe aus spitzem Winkel in die Maschen, danach verhinderte Salzburgs Goalie Atte Tolvanen nicht zu ersten Mal einen Gegentreffer nach kurzem Solo von Janos Hari. Nach 40 Minuten stand es 1:1. Das Schlussdrittel war ein hochintensives Kämpfen um jeden Zentimeter Eis mit wechselndem Momentum, bei dem es kaum jemanden auf den Sitzen hielt. Als es schon nach Verlängerung aussah, gelang aber Jan-Mikael Järvinen 1:36min vor dem Ende der entscheidende Treffer, der Finne verwertete den Traumpass von Brian Lebler aus kurzer Distanz per Direktabnahme und besiegelte damit den dritten Salzburger Sieg im dritten Finalspiel gegen die Ungarn, die den Red Bulls neuerlich über 60 Minuten ein absolut ebenbürtiges Spiel geliefert haben.

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | Spiel 3

EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 25:49 | Gleason Fournier

1:1 | 38:20 | Thomas Raffl

2:1 | 58:24 | Jan-Mikael Järvinen

Zuschauer: 3.400

Playoff Finale | Red Bulls vs. Hydro Fehérvár AV19 | Spiele & Ergebnisse

1 | Di, 05.04.22 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) 2OT

2 | Do, 07.04.22 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

3 | Sa, 09.04.22 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

4 | Mo, 11.04.22 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 19:45 | Puls 24

5* | Mi, 13.04.22 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:45 | Puls 24

6* | Sa, 16.04.22 | Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg | 18:30 | Puls 24

7* | Mo, 18.04.22 | EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 | 19:45 | Puls 24

* falls nötig | Beginnzeiten können sich wegen TV-Liveübertragungen ändern