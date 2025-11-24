Red Bulls gewinnen hart umkämpftes Duell in Klagenfurt in der Overtime

Klagenfurt. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen den EC-KAC mit 4:3 in der Verlängerung und schreibt damit (inklusive CHL) den vierten Sieg in Folge an.

Im erwartet ausgeglichenen Duell mit den Klagenfurtern legten die Gastgeber nach dem torlosen ersten Drittel im zweiten Abschnitt zweimal mit zwei Toren vor, wurden aber von den Red Bulls bis zur zweiten Pause beim Stand von 3:3 wieder eingefangen. Nach dem abermals torlosen dritten Abschnitt traf Brandon Coe in der Verlängerung für die Red Bulls und machte einen Doppelpack perfekt, nachdem er davor schon das 3:3 erzielte. Die weiteren beiden Salzburger Treffer gingen auf das Konto von Mario Huber und Lucas Thaler.

Spielverlauf

Gleich zu Beginn knisterte es geradezu auf dem Eis. Beide Teams kamen wie aus der Pistole geschossen, Salzburgs Rückhalt Atte Tolvanen hatte anfangs viel zu tun. Nach ein paar Minuten wurde es etwas geordneter, aber das Tempo blieb ungebrochen hoch. Der KAC hatte etwas mehr vom Spiel, wenn gleich echte Chancen bei der eng stehenden Defensive auf beiden Seiten kaum erspielt werden konnten. Zweimal wurden die Red Bulls mit Unterzahlspielen ausgebremst, verteidigten das aber sehr kompakt. Nach 20 Minuten ging es torlos in die Kabinen, aber auch so war es schon ein höchst spannendes Eishockeyspiel.

Im zweiten Durchgang folgten dann Tore, und zwar gleich derer sechs. Der KAC legte vor. Raphael Herburger drückte die Scheibe an der Stange an Atte Tolvanen vorbei (24.), kurz darauf wurde Simeon Schwinger in Unterzahl Nutznießer der von der Bande zurückspringenden Scheibe (26.). Mario Huber verkürzte für Salzburg, setzte sich vor dem Tor gegen Klagenfurts Goalie Florian Vorauer durch (30.) und fixierte seinen vereinsübergreifend insgesamt 300. Scorer-Punkt. Mathias From traf dann im Powerplay mit einem Distanzschuss durch Freund und Feind hindurch (34.) und fast die gleiche Situation, also mit einem Schuss ohne Sicht für den Torhüter, führte bei Lucas Thaler wieder zum Anschlusstreffer (36.). Brandon Coe stand danach goldrichtig beim Rebound nach einem Michael Raffl-Schuss und stellte auf den 3:3-Pausenstand.

Nach einem anfänglichen Salzburger Powerplay hatte Klagenfurts Mathias From bei einem Breakaway die erste Top-Chance (44.) im Schlussdrittel. Die Partie blieb eng, beide Teams kamen im intensiven Auf und Ab weiter zu guten Offensivszenen. Salzburgs Nash Nienhuis fuhr mit der Scheibe direkt vors KAC-Tor (53.). Atte Tolvanen vereitelte danach in Unterzahl die Top-Chance von Simeon Schwinger aus kurzer Distanz (56.). Mario Huber hatte aus dem Bullykreis noch eine gute Möglichkeit (59.), bevor es in die Verlängerung ging. In der hatten zuerst Michael Raffl und Simeon Schwinger allein vorm Tor die Chance, aber es war Brandon Coe, der den Red Bulls nach kurzem Solo den zweiten Punkt besorgte (64.) und zugleich seine ersten beiden Tore in der ICE Hockey League schoss, nachdem er davor in der CHL schon seinen Premierentreffer für die Red Bulls erzielt hatte.

Statement Brandon Coe „Wir sind nach dem Rückstand mit gutem Penalty-Killing gut zurückgekommen. Zusammen mit dem starken Atte [Tolvanen] im Tor war das die Grundlage für den Sieg. Das zeichnet unsere Mannschaft aus. Auch wenn wir zurückliegen, hören wir nie auf zu kämpfen und können solche Spiele noch entscheiden.“

win2day ICE Hockey League

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 3:4 (0:0, 3:3, 0:0) OT

Tore:

1:0 | 23:19 | Raphael Herburger

2:0 | 25:13 | Simeon Schwinger | SH

2:1 | 29:04 | Mario Huber

3:1 | 33:36 | Mathias From | PP

3:2 | 35:29 | Lucas Thaler

3:3 | 36:46 | Brandon Coe

3:4 | 63:21 | Brandon Coe

Zuschauer: 4.188

