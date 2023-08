Red Bulls gewinnen gegen HC Motor ÄŒeskÃ© BudÄ›jovice

Artikel anhören České Budějovice. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann beim zweiten Testspiel der neuen Saison in České Budějovice gegen den...

České Budějovice. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann beim zweiten Testspiel der neuen Saison in České Budějovice gegen den tschechischen Erstligisten HC Motor České Budějovice mit 5:3. Stürmer Luca Auer und Peter Hochkofler erzielten jeweils einen Doppelpack.

Die Red Bulls ohne Chay Genoway, der bei diesem Vorbereitungsspiel geschont wurde, starteten aktiv in das erste Drittel. Obwohl HC Motor České Budějovice von Anfang an guten Druck auf Salzburgs Torhüter David Kickert aufbauen konnte, waren es die Red Bulls, die den ersten Treffer des Abends erzielten: Mario Huber spielte den Pass von der gegnerischen Torlinie auf Peter Hochkofler, der diesen im Kreuzeck des Heimtorhüters verwertete (6.). Doch diese Führung währte nicht lange, denn der tschechische Erstligist legte bereits in der 9. Spielminute durch Brant Harris nach. In der letzten Spielminute des ersten Drittels mussten die Red Bulls zwei Strafen hinnehmen, wodurch ihnen ein harter Start in den zweiten Spielabschnitt bevorstand.

In der folgenden 5 gegen 3 Unterzahl standen die Red Bulls anfangs stark. České Budějovice nutzte jedoch die letzten Sekunden der doppelten Überzahl und ging erstmalig in Führung. Das Spiel nahm an Härte zu, wovon die Salzburger jedoch profitierten. In der 31. Spielminute war es abermals Peter Hochkofler, der nach Zuspiel von Benjamin Nissner nicht nur seinen Doppelpack erzielte, sondern auch den EC Red Bull Salzburg zum 2:2-Gleichstand schoss. In der 36. Spielminute hielten die 2600 Zuschauer die Luft an: Brant Harris lief alleine auf Red Bulls Torhüter David Kickert zu, der die Break-Away-Chance allerdings stark entschärfte.

Im Schlussabschnitt starteten die Red Bulls laufstark und entschlossen aus der Kabine und konnten schon in der ersten Spielminute gute Chancen erspielen. Trotz eines Gegentreffers durch Martin Hanzl (42.), konterte Salzburgs Stürmer Luca Auer bereits eineinhalb Minuten später mit dem erneuten Ausgleichstreffer (44.). Doch der Salzburger Stürmer hatte noch nicht genug und schnürte nach Zuspiel von Peter Hochkofler in der 49. Spielminute ebenfalls seinen Doppelpack. Das Spiel lief trotz einiger Strafminuten auf beiden Seiten auf und ab, doch die Red Bulls konnten sich immer mehr durchsetzen. Dies wurde auch mit dem Treffer von Ali Wukovits (53.) zum Endstand von 5:3 belohnt.

Head Coach Oliver David „Heute haben wir gute Chancen kreiert und diese auch verwerten können. Genau das möchten wir fortsetzen. Jetzt müssen wir uns jedoch schon auf das nächste Spiel vorbereiten. Ich bin gespannt, wie es uns dabei geht, in drei Tagen zwei Spiele zu bestreiten.“

Testspiel

HC Motor České Budějovice – EC Red Bull Salzburg 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Tore:

0:1 | 05:02 | Peter Hochkofler

1:1 | 08:54 | Brant Harris | PP

2:1 | 21:21 | Lukas Pech | 2PP

2:2 | 30:18 | Peter Hochkofler | PP

3:2 | 41:59 | Martin Hanzl

3:3 | 43:34 | Luca Auer

3:4 | 48:08 | Luca Auer

3:5 | 52:41 | Ali Wukovits

Zuschauer: 2500

